La residència l'Onada Can Jorba de Santpedor suma més morts per covid

La residència de la gent gran l'Onada Can Jorba de Santpedor ha sumat dues defuncions més en les darreres hores com a conseqüència del brot de covid detectat fa uns dies, tal com el mateix centre feia constar en un darrer comunicat publicat ahir a la seva pàgina web.

En concret, s'informava de la defunció d'una persona al centre que hauria mort de forma sobtada després d'haver estat donada d'alta de la covid, per bé que, segons el mateix centre, feia sis mesos que aquesta persona estava en l'etapa final de la seva vida. L'altra defunció hauria estat d'un resident que es trobava ingressat a l'hospital.

Segons el darrer comunicat del centre, aquesta residència acumula en aquests moments un total de 42 persones usuàries positives de covid, de les quals n'hi ha 6 que es troben aïllades preventivament a la zona vermella.

La residència l'Onada Can Jorba de Santpedor va fer públic el brot de covid el 9 de desembre passat, inicialment amb 48 casos positius que es van arribar a enfilar fins als 65 del total de 78 usuaris que hi havia en aquell moment.