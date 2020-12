El Grup de Teatre de Navarcles i Bah! Studios creen una websèrie dels Pastorets

Davant la situació actual de pandèmia, el Grup de Teatre Navarcles va considerar que era inviable portar dalt de l'escenari la representació dels Pastorets. Tot i així, tenien la voluntat de mantenir d'alguna manera o altre la tradició i fer-la arribar a totes les llars. És per això, que es van posar en contacte amb la jove productora navarclina Bah! Studios i, conjuntament, han creat la wèbserie «Això no hi ha qui ho aguanti!», una versió reinterpretada dels tradicionals pastorets.

La webserie que es pot veure a través de YouTube consta de 10 capítols i cada un narra el punt de vista d'una persona diferent de l'equip dels Pastorets. Els capítols es poden veure a través de la pàgina web: http://www.elspastoretsdenavarcles.cat i des de l'Instagram IGTV (@pastoretsnavarcles), Facebook (Pastorets Navarcles i Grup Teatre Navarcles) i YouTube (GrupTeatreNavarcles GTN) i el Youtube de Bah! Studios.