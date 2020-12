L'ACA inverteix 6,5 milions d'euros per millorar el sanejament de les aigües del Bages i el Berguedà

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha finalitzat els treballs a diverses depuradores d'aigües residuals de les comarques del Bages i el Berguedà amb l'objectiu de millorar-ne el sanejament. En concret, s'han invertit més de 6,5 MEUR a les depuradores de Rajadell i Valls de Torroella, al Bages, i a la planta d'Avià, al Berguedà. Segons informa l'ACA, en aquests moments queda pendent la construcció de l'escomesa elèctrica per dotar d'energia elèctrica les plantes. En global, les obres permetran garantir el sanejament a una població superior als 5.511 habitants d'un total de cinc municipis diferents.

El director de l'ACA, Lluís Ridao, ha visitat aquest dilluns les depuradores reformades. En concret, a la planta de Rajadell s'hi ha invertit 3 MEUR i tindrà una capacitat per tractar 360 m3/dia, equivalent a una població de 2.050 habitants. Els treballs, que sanejaran les aigües residuals dels municipis de Rajadell (nuclis de les Casetes, el nucli antic, l'estació, i els Molins) i Fonollosa (Fals), també han comportat la construcció de 4,3 quilòmetres de col·lectors i quatre estacions de bombament.

Pel que fa als treballs de Valls de Torroella, han consistit en desenvolupar un sistema de sanejament per a garantir el tractament de les aigües residuals de dos nuclis, Valls de Torroella i Palà de Torroella. Per depurar les aigües residuals de Valls de Torruella s'ha construït una depuradora de tipus biològic, que ha suposat una inversió superior al milió d'euros i amb una capacitat per tractar un cabal de 120 m3/dia (equivalent a una població de 660 habitants). També s'han construït més d'1,1 quilòmetres de xarxa de col·lectors i dues estacions de bombament. Pel que fa al sanejament de Palà, s'han construït dos dipòsits amb una capacitat per tractar 55 m3/dia.

Finalment, Ridao també ha visitat la depuradora d'Avià amb l'alcaldessa del municipi, Patrocini Canal. La planta, de tipus biològic i amb capacitat per sanejar 600 m3/dia, tractarà les aigües residuals generades als nuclis d'Avià, el Barri de la Creu, el Molí del Castell i Graugés. La capacitat d'aquesta planta equival a una població de 2.800 habitants. Els treballs, amb una inversió de 2,5 milions d'euros, també ha comportat la construcció de 6,5 quilòmetres de col·lectors i tres estacions de bombament.