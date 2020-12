El Govern impulsa la construcció del nou col·lector de salmorra que estarà del tot operatiu el 2025

La Generalitat preveu iniciar el proper mes de setembre els treballs de desdoblament del col·lector de salmorra en els seus dos ramals des de Balsareny i Súria fins a Abrera, com també la conducció d'aigua regenerada des de la depuradora de Manresa fins a Cardona. Així ho ha comunicat aquest dimarts el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, després que el Govern ha acordat la promoció de l'obra a través de l'Agència Catalana de l'Aigua, i que executarà l'empresa pública Infraestructures.cat per un import de més de 110 milions d'euros. Tot plegat estarà operatiu el 2025.

L'obra suposa la construcció de 112 quilòmetres de canonades que travessaran 22 municipis en un recorregut de diversos trams, començant pel que va d'Abrera i Castellgalí del qual ja s'han fet les expropiacions corresponents. A partir d'aquí, l'obra també comprèn els dos ramals entre Castellgalí i Súria, per la banda del Cardener; i entre Castellgalí i Balsareny, per la banda del Llobregat. També s'actuarà a l'altre extrem, al final del col·lector al Prat de Llobregat. Són els trams on quedava pendent d'actuar després que l'ACA ja va desdoblar entre el 2007 i el 2008 els 32 quilòmetres de col·lector compresos entre Abrera i el Prat de Llobregat.

Les obres d'aquesta segona fase que ara començaran, costaran més de 110 milions d'euros, el 90% dels quals (98 milions) els aportarà l'empresa minera ICL mitjançant un conveni que la multinacional israeliana preveu signar properament amb Infraestructures.cat. En paral·lel, s'habilitarà una conducció des de la depuradora de Manresa fins a Cardona per impulsar aigua regenerada que garanteixi l'activitat industrial d'ICL de cara a la futura restauració del dipòsit salí del Fusteret, a Súria.



Calvet: «És un dia important»

Els treballs de construcció del nou col·lector, que majoritàriament transcorrerà en paral·lel a l'actual, han de servir per millorar la qualitat de l'aigua de la conca del Llobregat i per reduir de manera progressiva els runams salins generats per l'activitat minera a la comarca. En aquest sentit, i en declaracions a aquest diari, el conseller Damià Calvet ha destacat que «avui és un dia important per consolidar l'activitat minera al Bages», i ha parlat del nou col·lector com «una obra estratègica sense la qual el pla Phoenix, que incorpora inversions a les mines i al Port, no podria tirar endavant». El Govern considera que aquesta obra és clau per al desenvolupament d'aquest pla i de cara a una major sostenibilitat de l'activitat minera i de la reindustrialització de la comarca.