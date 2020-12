La residència l'Onada de Santpedor ja no té cap usuari en aïllament

L'ONADA CAN JORBA

La residència l'Onada Can Jorba de Santpedor comença a veure la llum. El brot de covid-19, que ha afectat el 80% dels seus residents i ha sumat 14 defuncions, ja ha començat a remetre i el centre ja es troba en plena desescalada i sense cap usuari aïllat. Per Nadal i Sant Esteve una trentena de famílies ja van poder visitar als residents, que ja poden fer vida a les zones comunes.

El director institucional de l'Onada, Arnald Panocchia, explicava ahir que a hores d'ara «no hi ha ningú aïllat i el centre està funcionant el més normal que pot». Segons Panochia, la residència està «en desescalada i, en principi, ja no hi ha risc de contagi i aratenim les seqüeles que ha deixat la covid» en persones amb diferents patologies de base.

El responsable de l'Onada assegura també que en els propers dies és previst que tornin a la residència algunes de les persones que s'havien derivat als hospitals de Sant Joan de Déu i Sant Andreu, que ja estan estabilitzades. Ara la totalitat d'usuaris ja poden sortir de les habitacions i fer vida als espais comuns que s'han habilitat a cada planta.

Per Nadal i Sant Esteve una trentena de famílies ja van poder visitar als residents des del pati del centre i la coral Escriny va fer un concert a l'exterior de la residència, que els usuaris van seguir des de les finestres.

Tot i que el personal que estava afectat ja es va reincorporant progressivament, el centre mantindrà l'equip de reforç de l'Onada, que gestiona el servei, fins que el brot no desaparegui del tot.