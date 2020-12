Sallent preveu resoldre el 2021 els trasllats encara pendents de l'Estació

El sector on ara hi ha l'envelat s'urbanitzarà perquè s'hi puguin construir habitatges

El sector on ara hi ha l'envelat s'urbanitzarà perquè s'hi puguin construir habitatges

L'Ajuntament de Sallent preveu tenir del tot encarrilat el 2021 el procés amb què ha de resoldre definitivament el trasllat dels veïns de les tres cases que encara hi ha habitades al barri de l'Estació. El govern municipal es compromet a urbanitzar el sector de l'envelat on s'ubiquen les parcel·les que l'Incasòl haurà de cedir als veïns en qüestió perquè puguin iniciar la construcció del seu nou habitatge. D'aquesta manera es donarà compliment a l'acord que l'Ajuntament i l'Incasòl van arribar el 2009 amb les famílies que es van acollir a l'opció de rebre una parcel·la urbanitzada i una indemnització econòmica per compensar la pèrdua del seu habitatge de l'Estació.

Es tracta de dues famílies, una de les quals és propietària de dos dels habitatges que encara hi ha al barri i que està en disposició de rebre les dues parcel·les que li pertoquen. L'altra, en canvi, tal i com ja ha anat explicant aquest diari, no accepta l'acord i manté oberta la via judicial amb l'Incasòl mitjançant un contenciós encara pendent de resoldre.

L'Ajuntament ja ha inclòs una partida de 205.000 euros en el pressupost de l'any que ve que inclou el trasllat de l'envelat i la urbanització de tot el sector on s'ubica, una àrea de 4.000 metres quadrats entre el carrer Verge del Pilar i el passatge que porta aquest mateix nom. L'obra inclou els serveis, l'asfalt i condicionar l'espai.

El govern municipal treballa amb el compromís «de començar i acabar la urbanització dins el 2021», apunta l'alcalde, Oriol Ribalta, mentre l'Incasòl, per la seva banda, ja té en tràmit l'abonament econòmic a les famílies a qui també haurà de cedir les parcel·les, que incialment eren de propietat municipal però van passar a mans de la Generalitat amb una permuta a canvi d'un solar que l'Incasòl tenia al carrer del Molí.

Al sector de l'envelat es reservaran cinc parcel·les (tres de les quals correspondrien als veïns de l'Estació que s'han de reallotjar) d'entre 160 i 180 metres quadrats cadascuna, i que es destinaran a habitatges unifamiliars.