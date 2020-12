Súria disposarà per primer cop d'un pis per a emergència social

L'Ajuntament de Súria habilitarà per primera vegada un pis per poder atendre necessitats d'emergència social al municipi, a través de la regidoria de Benestar Social. La idea és posar el servei en marxa els propers mesos, tan bon punt s'hagin realitzat les obres de condicionament necessàries de l'habitatge en qüestió, del qual no s'han facilitat més dades.

Serà la primera vegada que l'Ajuntament de Súria disposarà d'un pis d'aquestes característiques per poder donar una resposta ràpida a situacions personals o familiars d'extrema necessitat.

Les estades en aquest pis seran temporals i estrictament limitades a la durada de les situacions d'emergència que s'estiguin atenent en aquells moments.