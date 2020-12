Cardona rebrà els Reis amb un campament al Parc del Camí Nou el 5 de gener

El Nadal arriba a Cardona en un any atípic i marcat per la pandèmia del coronavirus. Malgrat tot, s'ha volgut preservar l'esperit i nadalenc per fer saber als infants que «els Reis no s'obliden d'ells». Per això, aquest any, amb motiu de les limitacions per la covid, l'Ajuntament i l'Agrupament Escolta Hug Folch han ideat un nou format per poder-los rebre adaptat a la situació.

Així doncs, la tarda del dia 5 de gener es substituirà la tradicional cavalcada i el seu recorregut habitual per un circuit fixe i estàtic al Parc del Camí Nou. D'aquesta manera, i en compliment de les mesures dictades per les autoritats sanitàries, es farà un únic accés d'entrada i sortida per l'Avinguda del Rastrillo i s'instal·larà un campament reial estàtic al Parc del Camí Nou, on els més menuts i famílies podran visitar i saludar a Ses Majestats a partir de les 6 de la tarda.