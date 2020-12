El Govern impulsa la construcció del nou col·lector de salmorres

La Generalitat preveu iniciar el proper mes de setembre els treballs de desdoblament del col·lector de salmorra en els seus dos ramals des de Balsareny i Cardona fins a Abrera, com també la conducció d'aigua regenerada des de la depuradora de Manresa fins a Súria. Així ho va comunicar ahir el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, després que el Govern ha acordat la promoció de l'obra a través de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), i que executarà l'empresa pública Infraestructures.cat per un import de més de 110 milions d'euros. Tot plegat estarà operatiu el 2025.

L'obra suposa la construcció de 112 quilòmetres de canonades que travessaran 22 municipis en un recorregut de diversos trams, començant pel que va d'Abrera a Castellgalí del qual ja s'han fet les expropiacions corresponents. A partir d'aquí, l'obra també comprèn els dos ramals entre Castellgalí i Cardona, per la banda del Cardener; i entre Castellgalí i Balsareny, per la banda del Llobregat. També s'intervindrà a l'altre extrem, al final del col·lector al Prat de Llobregat. Són els trams on quedava pendent d'actuar després que l'ACA ja va desdoblar entre el 2007 i el 2008 els 32 quilòmetres de col·lector compresos entre Abrera i el Prat de Llobregat, en aquell cas amb una inversió de 64 milions d'euros.

Les obres d'aquesta segona fase que ara començaran, costaran més de 110 milions d'euros, el 90% dels quals (98 milions) els aportarà l'empresa minera ICL mitjançant un conveni que la multinacional israeliana preveu signar properament amb Infraestructures.cat. Aquest acord permetrà a l'ACA garantir el cobrament de les quotes d'amortització en qualsevol supòsit, i al mateix temps, donarà un marc de seguretat jurídica a l'empresa pel que fa als costos en què haurà d'incórrer i els terminis en què podrà disposar de la nova infraestructura.

En principi, els treballs començaran pel tram comprès entre Abrera i Castellgalí, tenint en compte que les expropiacions que calia realitzar en aquest cas ja estan fetes. Tanmateix, l'objectiu és poder anar avançant de forma continuada, i si bé l'obra consta de diferents temporalitats, la previsió és que el 2025 estigui completament operativa, segons ha assegurat el conseller Calvet en declaracions a aquest diari. Ha explicat que la majoria dels projectes d'actuació en aquests trams (que daten del 2018) ja estan actualitzats o bé estan en procés d'actualitzar-se, i al mateix temps es treballa en els tràmits necessaris per a les expropiacions que encara hi ha pendents.

En paral·lel a la construcció del nou col·lector de salmorres, s'habilitarà una conducció des de la depuradora de Manresa fins a Súria per impulsar aigua regenerada que garanteixi l'activitat industrial d'ICL de cara a la futura restauració del dipòsit salí del Fusteret, a Súria. En aquest cas, les obres seran assumides íntegrament per l'empresa minera.

Fonts del departament han assegurat que l'ús de l'aigua regenerada provinent de la depuradora de Manresa per a usos industrials no comportarà l'incompliment dels cabals ambientals del riu Cardener, que quedaran garantits en tot moment, tenint en compte que, entre altres coses, el cabal dels rius de la conca es regula a partir dels embassaments de la capçalera, en aquest cas a través dels de la Llosa del Cavall i de Sant Ponç.

Per altra banda, el projecte preveu que la derivació d'aigua regenerada des de la depuradora de Manresa fins a Súria es pugui reduir, i fins i tot interrompre, en cas de registrar-se un període de sequera.

Aquesta actuació per a la canalització de l'aigua des de la depuradora de Manresa fins a Súria ha estat declarada com a obra d'interès prioritari pel Govern de la Generalitat, i està inclosa dins la planificació hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya.