Els peatges de la C-16 es rebaixen amb el canvi d'any, després de 5 augments seguits

Els peatges de les autopistes de titularitat de la Generalitat de Catalunya, entre les quals els de la C-16 (Terrassa-Manresa i Túnel del Cadí) veuran lleugerament reduïts els imports amb l'entrada del nou any. Tot i que es tracta d'un descens pràcticament insignificant (gairebé una congelació) es tracta d'una variació significativa, ja que feia cinc anys que totes les actualitzacions amb el canvi d'any eren a l'alça, increments que han estat la tònica general en els canvis d'any.

En concret, segons ha informat a Regió7 el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, per a l'any 2021 aquests peatges experimenten una baixada que es mou en una forquilla d'entre el 0,72% i el 0,76%, depenent de cada autopista. Parlem de rebaixes que, a la pràctica, es tradueixen en uns pocs cèntims. En el cas de l'autopista Terrassa-Manresa arriba a tenir un component simbòlic, ja que una de les tarifes de més aplicació, la que afecta els vehicles de classe II (que inclou els turismes) que passen per la barrera central d'aquest peatge, trenca a la baixa la barrera dels 8 euros (és el preu general, sense bonificacions). Aquest llindar es va superar amb l'actualització de preus per al 2019. En aquest cas concret, tal i com es pot veure en el quadre adjunt, el preu serà a partir de demà de 7,96 euros, i fins avui era de 8,02. Si s'accedeix o se surt de l'autopista en aquest peatge de Sant Vicenç/Castellbell (barrera lateral) la tarifa total serà a partir d'ara de 4 euros justos per als turismes, el que suposa una reducció de 3 cèntims amb relació a l'import d'aquest 2020.

Pel que fa al túnel del Cadí, la tarifa més general (classe II) quedarà aquest 2021 arrodonida exactament als 12 euros per cada pas per barrera, 9 cèntims menys del que costava fins ara.

Fonts del departament de Territori han concretat que aquesta actualització a la baixa s'aplicarà tenint en compte una baixada del 0,8% de l'IPC corresponent a l'octubre 2020, «si bé, en el cas particular de cada peatge, hi pot haver petites variacions respecte aquest valor per diferents motius». En concret, perquè la formula de revisió de tarifes, a més de l'IPC d'octubre 2020, té en compte un factor corrector que depèn de la variació del trànsit. En aquest sentit exposen que «el descens del trànsit ha influït mínimament, doncs suposa una correcció de la baixada de les tarifes equivalent al 90 a 95% de l'IPC d'octubre 2020 (segons el trànsit de cada autopista), és a dir, una baixada real que es situa en una forquilla del -0,72% al -0,76%, depenent de cada autopista». A més, el peatge es calcula com la tarifa (€/km) per la distància recorreguda (Km) i s'arrodoneix fins al cèntim d'euro.

Segons fonts del departament, l'última vegada que es van actualitzar tarifes a la baixa va ser l'any 2016 i va tenir una reducció similar en termes percentuals (es va prendre de referència l'IPC d'octubre 2015, que fou del -0,7%).

Tot i això, cal recordar que el del túnel del Cadí i el de l'autopista Terrassa-Manresa són el primer i el tercer peatge més cars de l'Estat, comptant preu per quilòmetre.