Sant Joan canvia la cavalcada per una rebuda a Cal Gallifa

La visita dels Reis de l'Orient a Sant Joan de Vilatorrada es farà en un format estàtic i amb l'accés controlat amb cita prèvia a Cal Gallifa en dues sessions els dies 3 i 5 de gener, de 4 de la tarda a 8 del vespre. L'Ajuntament i l'Associació per la Cavalcada de Reis havien preparat una proposta adaptada a la pandèmia amb un recorregut dividit en tres sectors però les darreres dades epidemiològiques registrades en el conjunt del país han obligat a refer els plans.

Segons l'Ajuntament, les noves mesures recollides pel Procicat obliguen a celebrar la cavalcada en un format estàtic i assegura que , «tot i la insistència de l'Ajuntament i l'Associació que aquell format era segur, les autoritats competents no han autoritzat la seva realització».

Per aquest motiu, Sant Joan ha optat per habilitar la sala cultural de Cal Gallifa per poder rebre Ses Majestats i perquè puguin saludar tots els infants del municipi amb la màxima seguretat. D'aquesta manera, enguany l'arribada s'avançarà al diumenge dia 3 i es farà una segona sessió el dimarts dia 5 a la mateixa franja, de 4 de la tarda a 8 del vespre. L'aforament serà limitat i els infants i les famílies podran accedir en grups de fins a 6 persones respectant les bombolles de convivència, amb previsió que cada 5 minuts accedeixin 5 grups familiars. Totes dues sessions seran retransmeses pel canal municipal de YouTube, com també l'entrega de la clau del poble per part de l'alcalde, Jordi Solernou, que es farà el dia 5 al pati del Mas Llobet quan els Reis hagin saludat tots els infants.

Les inscripcions per poder visitar els Reis ja es poden fer fins a l'1 de gener i el dia 2 es comunicarà a cada família quina hora de visita té programada.