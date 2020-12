Santpedor aprova un pressupost que destina més de 4 milions a inversions

L'Ajuntament de Santpedor ha donat llum verd als pressupostos del 2021. Els comptes sumen 12,5 milions d'euros, que suposen un augment del 38% en relació a l'exercici anterior i contemplen partides específiques per fer front als efectes de la covid-19 dins les àrees de serveis socials, sanitat i promoció econòmica. També hi ha un augment de les inversions, que en total sumen 4,2 milions, en millores d'equipaments i via pública. Entre les projectes destaquen l'ampliació del pavelló municipal, la fase final de la pavimentació de carrers del Mirador de Montserrat i dues noves fases de la rehabilitació de Cal Clarassó.

En el capítol de despeses, el pressupost de Santpedor contempla un increment dels costos de personal arran de la valoració íntegra de llocs de treball del personal de l'Ajuntament i la creació d'una nova plaça en l'Àrea de Recursos Humans, que elevarà a 86 el número de persones a la plantilla municipal. El regidor d'Hisenda, Josep Illa, assegura que «són uns pressupostos disruptius, que posen al centre les necessitats de la ciutadania per aquest 2021 i que són una aposta per la valoració de la plantilla del propi consistori».

L'equip de govern ha anunciat cinc inversions importants per aquest proper any, que sumen un total de 3.971.000 euros, i quatre inversions menors per un valor de 252.000 euros. Dins les inversions més grans destaquen l'ampliació del Pavelló municipal Rafa Martínez, on s'hi destinaran 1,4 milions. Es tracta d'un projecte que ja està aprovat i que ha de resoldre la necessitat d'espai per a l'activitat esportiva dels clubs. També es preveu la realització de la fase final de la pavimentació de carrers del Mirador de Montserrat, previst amb una partida d'1.370.000 euros.

Una altra de les inversions importants que preveu el pressupost, dotada amb 771.000 euros, serà la fase 2 i 3 de l'adequació de l'edifici de Cal Clarassó, l'antiga fàbrica tèxtil de Santpedor que es vol convertir en equipament sociocultural. Si bé la segona fase estava prevista per aquest any, el regidor Illa, explica que «la crisi sanitària va fer posposar la seva execució». Els pressupostos també contemplen la urbanització del Polígon Industrial Santa Anna I i la urbanització de l'accés a l'Escola La Serreta, dotats amb 280.000 euros i 150.000 euros respectivament.

El pressupost 2021 de l'Ajuntament de Santpedor s'ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de Govern format per ERC i Junts per Santpedor (8), Progrés Municipal (3) i Santpedor En Comú Podem (1), i l'abstenció del grup CUP-Amunt (2).

En el ple ordinari de desembre s'ha aprovat la valoració dels llocs de treball del personal de l'Ajuntament duta a terme el 2020 i que entrarà en vigor aquest 2021, i la modificació de la jornada laboral ordinària pel personal de la brigada municipal d'obres, serveis i manteniment, que passarà a ser de 37,5 hores setmanals. La sessió plenària també ha aprovat la declaració d'obra d'especial interès pel reconeixement de bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i la modificació de l'ordenança reguladora de terrasses de bars i restaurants.