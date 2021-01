Súria i Sant Vicenç canvien les cavalcades de Reis per campaments estàtics

Súria i Sant Vicenç de Castellet canvien enguany les cavalcades de Reis per campaments estàtics per adaptar-se a les restriccions provocades per la pandèmia. A Súria, els Reis d'Orient instal·laran un Campament Màgic al Parc Municipal Macary i Viader aquest dimarts 5 de gener, en substitució de la Cavalcada que havia de passar per tots els barris de la vila. A partir de les 17.30 h hi haurà unes franges horàries per visitar-lo, en funció de l'edat dels infants.

La substitució de la tradicional Cavalcada per aquest Campament Màgic és una conseqüència de les directrius del Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (Procicat), que només autoritza les cavalcades estàtiques com a mesura preventiva contra l'expansió de la covid. Amb motiu dels preparatius del Campament, el Parc Municipal Macary i Viader romandrà tancat des del diumenge 3 de gener al migdia fins al dimecres 6 de gener al migdia, incloent-hi les pistes de pàdel. Només es podrà accedir al Restaurant El Casino. Les franges horàries per visitar el Campament Màgic aquest dimarts 5 de gener, en funció de l'edat dels infants, seran les següents:



De 0 a 3 anys: de 17.30 a 18.00 h.

Infants de P3, P4 i P5: de 18.00 a 18.30 h.

Infants de 1r i 2n de primària: de 18.30 a 19.00 h.

Infants de 3r, 4t, 5è i 6è de primària: de 19.00 a 19.30 h.

Resta de persones: a partir de les 19.30 h.



Si hi ha germans o germanes de dues franges diferents, s'haurà d'anar a la del més petit o petita. Totes les persones que visitin el Campament Màgic dels Reis hauran de portar mascareta, mantenir la distància de seguretat i altres normes bàsiques de protecció anti-covid, a més de seguir les indicacions de l'organització per al correcte desenvolupament d'aquest esdeveniment. També es recomana arribar-hi a peu, evitant els desplaçaments en cotxe. L'aparcament de la zona de Tordell estarà tancat, i al llarg del recorregut a peu hi haurà tanques per tal de delimitar l'itinerari.

L'únic lloc d'accés a la cua d'entrada al Campament Màgic serà a través del carrer Francesc Coll. El motiu de separar els punts d'entrada i de sortida és evitar les aglomeracions de persones circulant en diferents direccions.

A més de Ses Majestats, les persones que visitin el Campament podran veure com treballa l'equip dels Reis i altres atractius per tal de transmetre la màgia d'aquest esdeveniment, tot i els condicionants de la situació actual. D'altra banda, en el transcurs de l'acte es faran retransmissions a través de les xarxes socials de la Cavalcada de Reis de Súria.

En el cas de Sant Vicenç de Castellet, l'Associació Comissió Cavalcada de Reis i l'Ajuntament programen el muntatge Viu la màgia de la Nit de Reis els dies 5 i 6 de gener. El municipi s'adapta a la situació de pandèmia actual i substitueix la Cavalcada de Reis que recorria els carrers del nucli urbà per un espectacle estàtic al pati de l'Escola Sant Vicenç ple de sorpreses en què es recrearan escenes nadalenques i es podrà seguir l'arribada de Ses Majestats els Reis d'Orient. Des de l'organització es fa una crida perquè tots els infants que ho desitgin portin els fanalets que van treballar a les escoles abans de Nadal.

El muntatge, en què caldrà cita prèvia, es programarà el 5 de gener en dues sessions (17.30 i 19.00 hores) i el 6 de gener a les 17.30 hores. Les invitacions per assistir a l'espectacle s'hauran de descarregar a través de la pàgina web https://www.entrapolis.com/organitzador/ajuntament-de-sant-vicenc-de-castellet. Durant els dos dies es podrà seguir l'arribada dels Reis a través del canal de YouTube de l'Ajuntament a partir de les 18.00 hores.

L'Ajuntament vetllarà pel compliment de les mesures de prevenció i seguretat anti Covid19 i recorda la importància que totes les persones que es descarreguin les invitacions assisteixin a l'espectacle. També es recomana als pares i mares que assisteixin amb antelació a l'escola.