Sallent aprova el pressupost amb la residència com a principal inversió

El ple de l'Ajuntament de Sallent ha aprovat el pressupost municipal per al 2021 amb els vots a favor del govern d'ERC i les abstencions de Junts i Fem Poble, a l'oposició. Els comptes ascendeixen a 13,5 milions d'euros, que representa un increment de més del 42% respecte al darrer exercici, i preveuen un total de 4.489.665 euros per a inversions, amb la nova residència com a projecte principal.

El pressupost de l'Ajuntament de Sallent per al 2021 està marcat, segons el govern municipal, per la crisi de la covid-19. En aquest sentit, l'executiu destaca que una primera mesura per donar resposta a la situació ha estat la de no incrementar la pressió fiscal sobre la ciutadania congelant els tipus impositius en les ordenances fiscals per a l'exercici d'enguany.

El consistori destinarà prop de 4,5 milions d'euros a inversions, 4 més respecte el pressupost inicial de l'exercici del 2020. Entre els projectes previstos, el consistori prioritza la construcció de la nova residència per a la gent gran, per a la qual es preveu una inversió d'uns dos milions d'euros. També es duran a terme obres al Passatge de les Vinyes, al Passeig Guillem Viñas, la urbanització i canvi d'ubicació de l'envelat del carrer Verge del Pilar, l'adquisició de pisos d'habitatges cooperatius, actuacions als barris de Verge de Fussimanya i Poble nou, la construcció d'un gimnàs, l'adequació de la zona esportiva, actuacions en camins rurals i ajuts per incentivar als particulars per fer inversions en plaques fotovoltaiques, entre d'altres.

Pel que fa al conjunt de la despesa corrent es prioritza la destinada a polítiques socials, educació, cultura i esport, així com les polítiques d'ocupació i reactivació econòmica. Quant als serveis públics, es licitarà el nou servei de neteja amb una dotació econòmica superior respecte aquest 2020.

Segons la regidora d'Hisenda, Carme Escámez, «aquests són uns pressupostos clarament expansius i condicionats als efectes de la pandèmia i també al fet de la suspensió dels objectius establerts per la llei d'estabilitat pressupostària que permetran incrementar el volum de despesa per fer front als reptes del 2021». Segons l'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, els comptes de l'Ajuntament de Sallent «impliquen la continuació de la voluntat de l'equip de govern de portar a terme una gestió més racional i eficient de la despesa i això significa que amb menys diners, l'Ajuntament pugui oferir els mateixos serveis i de millor qualitat».

El grup municipal de Fem Poble Sallent, a l'oposició, ha lamentat que, tot i la voluntat de consens expressada pel govern, només s'hagi incorporat al pressupost una de les 13 propostes de la formació. Tot i això, el portaveu del grup, Guillem Cabra, justifica l'abstenció com «un gest de voluntat política». En aquest sentit, assegura que treballaran perquè s'acabin incloent les seves propostes i afirma que «no som els del no a tot i volem que Sallent avanci».

La formació critica que les inversions se centrin majoritàriament en qüestions urbanístiques i de via pública i apunta com a prioritat pel poble les polítiques d'habitatge, a banda de la residència, que comparteix però creu que s'ha de definir el projecte i el finançament. Espera també que el pressupost del 2022 sigui «més participatiu» i «realment hi hagi un esperit de negociació i consens».