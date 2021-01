Laura Oliva, Infermera d'Atenció Primària, la candidata més ben situada del Bages a les llistes d'En Comú Podem al Parlament

Laura Oliva, Infermera d'Atenció Primària i estudiant d'humanitats, es converteix en la candidata més ben situada del Bages a les llistes d'En Comú Podem al Parlament.

El Consell Nacional de Catalunya en Comú i el Consell Ciutadà Autonòmic de Podem Catalunya, han ratificat respectivament la confluència per anar conjuntament a les pròximes eleccions del Parlament de Catalunya, sota les sigles En Comú Podem.Finalitzat el procés de primàries , la manresana Laura Oliva, serà la número 16 a la llista per Barcelona, que encapçala Jéssica Albiach.

Laura Oliva, que és la coordinadora de Confluència Jove a la Catalunya Central –joventuts d'En Comú Podem- i membre de Manresa En Comú, l'acompanyen a la llista, els bagencs Josep Joan Roda, regidor de Navarcles, el sindicalista Paco Pareja, i l'ex-regidor d'En Comú Podem Santpedor, Jesús Puig.

La Catalunya Central, es troba molt ben representada a la candidatura d'Albiach ja que repeteix en el número 7 , el que ha estat portaveu d'Educació, agricultura i interior en l'anterior legislatura, Marc Parés, de Vic i s'hi sumen Montse Clapers, de Moià, activista del moviment ecologista, i l'activista veïnal de Manlleu, Miguel Sánchez.

Marcel Colell, pagès jubilat, de Pinós (Solsonès) també és a les llistes, en aquest cas

per la demarcació de Lleida.

La candidatura liderada per Jéssica Albiach, anirà acompanyada per Rosa Lluch, a Girona, Jaume Moya a Lleida i Jordi Jordan per Tarragona. També l'acompanyaran per Barcelona noves incorporacions com Joan Carles Gallego, economista i exsecretari general de CCOO a Catalunya, i l'activista feminista i antiracista Jéssica González. També repetirà el portaveu de Podem Catalunya, Lucas Ferro. La llista està formada per un 25% de menors de 30 anys i compta amb una gran representació de professionals i activistes en defensa de la sanitat pública així com activistes LGTBI.

També, com s'observa en el cas de la Catalunya Central, és una llista netament municipalista amb representació de tots els àmbits territorials.