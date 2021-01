Un brot a la residència Sant Francesc de Santpedor afecta un total de deu residents

Arxiu particular

La residència de Sant Francesc d'Assís | Arxiu particular

La residència per a la gent gran Sant Francesc de Santpedor, al Bages, s'ha vist afectada per un brot de coronavirus que afecta un total d'11 persones, 10 de les quals residents. Segons han informat fonts de Salut a l'ACN, quatre dels usuaris han estat traslladats a l'Hospital de Sane Andreu de Manresa.

El brot va ser detectat el passat 30 de desembre i es tracta del segon que pateix la residència, que ja va tenir-ne un a l'inici de la pandèmia, i que actualment té 90 usuaris. En paral·lel, l'altra residència de Santpedor, l'Onada, on hi va haver un altre brot aquest desembre, ja no té cap positiu.