Set carrosses estàtiques acompanyen Ses Majestats a Artés, que els rep des del cotxe

Artés ha muntat una expedició reial per rebre Ses Majestats sense sortir del cotxe. Ajuntament i Comissió de Reis han optat per un format excepcional que garantís una participació àmplia dels veïns en la rebuda sense risc d'aglomeracions, com a mínim per contacte directe, segons han explicat fonts municipals. La proposta ha sigut una expedició amb vehicles motoritzats per anar a veure la comitiva reial, situada en un punt estàtic als afores del nucli, just abans d'on comencen les cases entrant al poble per la carretera de Sallent.

Es tractava que cada família s'hi acostés amb el seu vehicle seguint un circuit indicat per agents de la Policia Local i la pròpia organització a partir de la cruïlla entre el carrer Rocafort i la carretera de Sallent, i la idea era saludar Ses Majestats sense sortir del cotxe, que havia de circular lentament però sense parar a través d'un camí il·luminat amb torxes.

Allà els esperava una comitiva amb set carrosses; les dels tres reis, i també la de l'estrella, el pessebre, la dels àngels i la dels regals, i els acompanyava el carboner i alguns animals de llaurar. Només arribar, l'organització obsequiava cada família amb una bossa de caramels, i un cop es va haver completat el circuit per part de tots els vehicles, es van llençar focs artificials per acomiadar la festa.