Castellgalí omple tres torns de rebuda dels Reis Mags

Castellgalí ha omplert l'aforament dels tres torns oferts per donar la benvinguda als reis mags. A causa de la crisi sanitària la rebuda de Ses Majestats d'enguany s'ha hagut d'ajustar a la nova normalitat, marcada per la pandèmia, i ha estat substituïda per un campament reial estàtic, per tal de respectar les mesures de seguretat i evitar aglomeracions.

S'ha organitzat un Campament Reial, al pavelló municipal d'esports, per tal de donar la benvinguda als reis mags. Les visites al campament s'han dividit en tres torns per tal de respectar l'aforament permès (limitacions de 100 persones per cada franja). S'havia de reservar cita prèvia a l'Ajuntament de Castellgalí on s'han enregistrat prèviament les dades de totes les persones assistents al campament anotant els seus noms i cognoms, DNI i telèfon de contacte.

300 persones varen reservar hora per poder assistir al Campament Reial, omplint així els tres torns que s'oferien. Ràpidament es varen exhaurir els llocs i el reclam entre la població ha sigut molt receptiu així com la seva actitud al llarg de l'esdeveniment.

Tots els assistents han passat un control de seguretat previ, on se'ls ha pres la temperatura, per poder accedir a les instal·lacions. Un cop dins, esperant el seu torn, han pogut gaudir d'un espectacle d'animació mentre esperaven ser fotografiats amb els reis. Un fotògraf professional ha sigut l'encarregat de fer fotografies a totes les famílies assistents i, posteriorment, aquesta imatge la podran passar a recollir per l'Ajuntament de forma totalment gratuïta.

Dins del pavelló els visitants han seguit un recorregut dissenyat per tal que tots els assistents circulessin en una sola direcció, respectant la distància de seguretat. Les persones que esperaven per fer-se la foto han pujat a l'escenari per un costat i els que ja havien estat fotografiats baixaven en un altre sentit, amb la qual cosa no s'han creuat frontalment en cap moment.

Aquesta nit màgica també s'ha fet entrega de les claus del poble de Castellgalí als reis d'orient, per tal que puguin deixar els regals a les cases dels veïns i veïnes del municipi, però se'ls ha remarcat que entrin respectant les mesures de seguretat i, sobretot, la mascareta per tal de vetllar per la seguretat de tots i totes com a fet primordial, però mai esborrant la màgia d'orient.