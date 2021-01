Una fuita de salmorra inunda el passeig del Riu de Sant Joan

El trencament del col·lector de salmorres de les mines de Súria al seu pas per Sant Joan de Vilatorrada va provocar ahir al matí un vessament d'aigua amb elevades concentracions de sal al passeig del Riu. El vessament va tenir lloc al voltant de 2/4 d'11 del matí i va deixar negada d'aigua una part de la zona propera a la llera del riu Cardener i el pont petit.

Fonts de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que és la propietària de la canonada, van rebre l'avís del trencament del col·lector de salmorra al voltant de 2/4 d'11 del matí. Les mateixes fonts van explicar que l'empresa que té la concessió del manteniment del col·lector, Sorigué, es va desplaçar al lloc de l'incident amb camions cisterna per solucionar la incidència, que confiaven que quedés resolta al llarg del dia d'ahir.

Des de l'ACA també es va fer una inspecció de l'indret per determinar si hi havia hagut cap afectació directa al medi ambient. Segons van apuntar, l'impacte va ser «molt poc significatiu» amb un increment puntual de la conductivitat de l'aigua del 15% en el punt més proper a la fuita, que no va afectar l'abastament d'aigua.

El trencament del col·lector va provocar una inundació en aquesta zona del passeig del Riu de Sant Joan. La fuita es va aturar quan des de les mines es va detectar la baixada de pressió a la conducció i es van deixar de fer els abocaments al conducte.

El col·lector de salmorres és una conducció que transcorre des de fa més de 30 anys entre el Bages i el Prat de Llobregat. El deteriorament de la canalització fa que es produeixin vessaments amb freqüència i la solució definitiva ha d'arribar amb la substitució d'aquesta canalització llargament reclamada.