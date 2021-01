Els Reis fan hores extra a Castellbell

La visita dels Reis de l'Orient a Castellbell i el Vilar s'ha allargat més temps del que és habitual i enguany hi han fet una estada de dos dies, amb una doble rebuda als nens i nenes del poble dimarts a la tarda i ahir al matí. Va ser al Casino Borràs, totalment transformat en un campament al més pur estil oriental des d'on Ses Majestats dimarts van rebre unes 300 persones i ahir unes 200 més, en el que ha estat una experiència forçada per la situació de pandèmia però que ha estat «molt bona», apuntava ahir l'alcaldessa, Montse Badia, que no descarta mantenir algunes de les novetats ara introduïdes en properes edicions.

Un centenar de persones entre Ajuntament, Amics dels Reis, i voluntaris de diverses entitats del poble van haver de treballar a corre-cuita en deu dies per reconvertir l'habitual cavalcada en una rebuda de nou format al Borràs. «Era un gran repte» en un municipi on la cavalcada «és una festa centenària i molt arrelada que de cap manera aquest any ens podíem permetre perdre, sempre respectant les mesures de seguretat», diu Badia. El resultat ha estat un muntatge «molt enginyós», dissenyat per Andreu Boluda i Gerard Riudelbàs, que ha fet que Ses Majestats se sentissin com a casa, fins al punt que hi han passat dos dies. Una fórmula, la de la doble jornada, que també s'ha adoptat a Sant Vicenç (dimarts i ahir) i Sant Joan (diumenge i dimarts), i a Manresa el campament es va mantenir fins a quatre dies.

La transformació del Casino Borràs mostrava canvis a la façana i sobretot a l'interior. Es proposava un recorregut d'entre 5 i 10 minuts de durada per veure el campament, saludar els Reis i fer-s'hi una foto a distància. S'iniciava en un mercat àrab amb parades de cítrics i fruits secs, i es continuava cap a unes escales des d'on uns teiers convidaven a visitar el pessebre, l'espai de recepció on els patges llegien les cartes dels infants, i el jardí que donava accés al palau reial amb Melcior, Gaspar i Baltasar.



I al final de tot, una última haima donava aixopluc als carboners i llenyataires. Més enllà de la vista, es buscava una experiència «amb tots els sentits», apunta Badia, «a partir de l'olor de la resina o l'encens, de la música, de les llums, i de les teles de colors». Amb el nou format «hem trobat a faltar els cavalls, i la flama i l'olor de teia al carrer, però hem descobert experiències noves», afegia.

Tant dimarts com ahir les visites es van fer seguint el protocol de seguretat, amb grups bombolla d'un màxim de 6 persones prèviament concertats que anaven accedint cada 5 minuts, i fins i tot Ses Majestats i la resta de la comitiva que hi havia al campament es van sotmetre a un test d'antígens abans de rebre les famílies.

L'arribada dels Reis d'enguany a Castellbell també introduïa com a novetats la possibilitat que els infants poguessin contactar amb el rei Baltasar a través d'una videotrucada, i fins i tot que rebessin la visita de Ses Majestats a casa, sense entrega de regals i sempre mantenint les distàncies. Es buscava «la interacció visual» i un breu diàleg de salutació amb els infants de fins a 10 anys a peu de porta que ho haguessin sol·licitat prèviament. Tant les visites (200 en total), com les videoconferències (a 67 nens i nenes) es van fer dimarts.