Un sorteig que ha estat molt generós a casa nostra els darrers anys

L'administració número 1 de Vilanova del Camí (Anoia) va repartir ara fa un any 2 milions d'euros del primer premi del sorteig de Reis, mentre que a l'estanc del carrer Barquera d'Artés, al Bages, en repartien del segon. Es reprenia així la fortuna de les comarques centrals lligada a aquest sorteig, després d'un parèntesi de dos anys. I és que en els últims 7 el sorteig extraordinari del dia de Reis ha estat molt generós amb aquest territori. Un vincle de fortuna que es va encetar el 2014 quan l'administració de loteria número 1 de Puigcerdà va donar el segon premi. La paradoxa i el cop d'atzar és que, just un any després, la situació es va repetir, i de manera gairebé idèntica: mateixa administració i mateix premi (el segon del sorteig del Nen), amb la mateixa quantitat de dècims venuts, deu en total, que hi van deixar 750.000 euros el 2014 i 750.000 euros el 2015. Només va canviar el número afortunat.

Amb aquell doblet s'iniciava una ratxa de bona sort. El 2016, el Nen va picar la porta de l'administració número 1 de Sant Vicenç de Castellet. Hi va haver un únic afortunat, que havia comprat la butlleta electrònica a la màquina. Era un sol dècim del número 22654, corresponent al primer premi, i que es va endur 200.000 euros.

L'any següent la sort va viatjar fins al Moianès, on es van repartir un total de 750.000 euros del número 95379, del segon premi del sorteig del Nen. Eren deu dècims que es van vendre a l'administració número 1 de Moià, que vint anys abans ja havia repartit 72 milions de pessetes (432.000 euros) amb un cinquè premi de la grossa de Nadal. El Nen del 2017 també va esquitxar Manresa, amb un dècim del mateix número, el 95379, que un únic comprador havia adquirit a l'administració número 9 de les Bases.