El 2021 arrenca amb un fred persistent i ja suma 5 dies de mínimes sota zero a Manresa

El 2021 ha arrencat amb temperatures de rigorós hivern i amb mínimes que s'han mantingut en negatiu des de Cap d'Any en bona part dels observatoris de les comarques centrals. Manresa acumula cinc dies seguits amb els valors mínims sota zero, que van tocar fons el dia de Reis amb -5,2 graus, i si bé això no és cap anomalia en ple gener, ara ja feia tres hiverns que no es registrava una temperatura tan baixa a la capital del Bages, des dels -5,5 graus del desembre del 2017, segons dades del Camp d'Aprenentatge del Bages a la casa de la Culla.

L'entrada de l'hivern astronòmic el 21 de desembre passat ja es va produir amb unes temperatures lleugerament inferiors a les habituals per l'època, i va anar a més a mesura que avançaven els dies, amb mínimes que ja s'acostaven als zero graus i que en molts casos fins i tot se situaven per sota a les acaballes del mes de desembre. Tanmateix, la sensació de fred intens s'ha notat especialment els dos darrers dies, amb unes mínimes molt baixes el dia de Reis, mentre que les màximes van quedar especialment frenades ahir. A Manresa, el termòmetre no va pujar dels 3,9 graus, i en poblacions com La Seu, Das o Guardiola de Berguedà, fins i tot les màximes ahir es van quedar en negatiu (vegeu les dades de la taula). Són poblacions que igualment han registrat mínimes extremes aquests darrers dies, que en molts casos han superat els 10 graus negatius, i fins i tot a Das es va arribar als -14,8 graus.

Igualment, també hi ha hagut valors excepcionalment baixos fora de les comarques de muntanya, com els -8,8 graus de Cardona, els -8,6 d'Oliana i Solsona, o els -7,8 d'Òdena, en tots els casos registrats el dia de Reis.

A la capital del Bages, la persistència de les temperatures gèlides de la darrera setmana ha fet de caure en picat les mitjanes tant de mínimes com de màximes que hi ha registrades del mes de gener, i de retruc la mitjana absoluta. S'haurà de veure com evoluciona el fred fins a final de mes, però en aquests set dies, les mínimes a Manresa han tingut una mitjana de -2,5 graus, quan l'històric de gener els darrers 31 anys marca una mitjana de 0,7. El mateix passa amb la mitjana de les màximes, que és de 10,6 graus, i enguany de moment se situa en 6,5. Tot plegat també ha alterat la mitjana absoluta, que en el que portem de mes està registrant uns 3,5 graus menys del que és habitual el mes de gener a la capital del Bages.

Malgrat el fred persistent i els valors poc habituals que hi ha, per ara a Manresa s'està lluny d'assolir rècords de temperatures mínimes, i dels casos extrems que hi va haver el desembre del 2001, en què el termòmetre va marcar fins a -11,1 graus, i el gener del 1985, en què la mínima va baixar fins als -16,5 graus.