Una primera tongada de neu ja va enfarinar ahir el sud del Bages

Amb previsions de més precipitacions i més fortes demà, la neu ja es va deixar veure a primera hora del matí d'ahir, cap a quarts de 7, en zones del sud del Bages, i amb una mica més de força al nord del Vallès Oriental com per exemple Vacarisses. Alguns dels municipis on es van poder veure flocs que van empolsinar tímidament els vehicles sense arribar a quallar encara al terra van ser Sant Vicenç de Castellet, Castellbell i el Vilar i Monistrol de Montserrat. De cara a la nit i matinada, no es descartava alguna nevada minsa al sud de les comarques de Barcelona.