Calen cadenes a la C-55 entre Cardona i Solsona a causa de la neu

A causa de la nevada de les darreres hores que afecta bona part de Catalunya i de la resta de l'Estat espanyol, són necessàries les cadenes a la C-55 per circular entre Cardona i Solsona. A hores d'ara hi ha diverses carreteres tallades o amb restriccions al trànsit a causa de la neu, que podeu consultar en aquest enllaç.





Obligatori cadenes (Meteorologia): C-55 | CARDONA | Sentit Ambdós sentits cap a DE CARDONA A SOLSONA | Punt km. 65.3-79.2 | 08:39 — Trànsit C-55 ?? (@transitc55) January 9, 2021

Circulació suspesa entre Manresa i Calaf derivat de condicions meteorològiques adverses — R12 Rodalies ?? (@rod12cat) January 9, 2021



Puigcerdà, Bellver, Moià, Berga i altres municipis bagencs i de l'Anoia acumulen ja uns centímetres de neu

Bon dia des de la Mata (Mura) ?? ?? ?#bages pic.twitter.com/ERC3UVUSOP — Berta Perich Batallé (@Bertaperich) January 9, 2021

el moianès s'ha llevat ben blanc i amb fortes ratxes de vent. sembla el tord! és necessari fer cas a les recomanacions dels cossos d'emergències! #moià #meteocatneu @elsuplement pic.twitter.com/c3yEZzksMN — eduard valls (@quisapon) January 9, 2021

La nevada s'estén per tot el país

Renfe informa que la circulació de trens de la línia R12 (Manresa-Lleida) entre Manresa i Calaf ha quedat suspesa a causa de les condicions meteorològiques.La Cerdanya i l'Alt Urgell s'han llevat amb una nevada que a partir de 3.00 de la matinada ha deixat gruixos d'entre dos i 10 cm en funció de la cota. La neu, que encara va caient de forma lleu, ha deixat 8 cm a Bellver i cinc a Puigcerdà. A primera hora del matí els operaris encarregats de la neteja en cada municipi i a les carreteres provincials i estatals han activat els operatius de neteja. A aquesta hora no es coneix incidents a la xarxa viària, per bé que la situació exigeix una conducció prudent. Els serveis meteorològics apunten que el temporal continuarà caient de forma suau sobre el Pirineu, de manera que els gruixos es poden anar incrementant a mesura que passi la jornada.Altres municipis de la Catalunya Central com Moià, Mura, Berga i Solsona també acumulen ja alguns centímetres de neu a causa del temporal Filomena, tal com es pot apreciar en aquest recull d'imatges publicades a Twitter:El temporal Filomena ha arribat aquesta matinada començant pel sud i s'estén per bona part de Catalunya, especialment a Terres de l'Ebre i Ponent, però també la Catalunya central.El Ministeri de l'Interior ha recomanat als ciutadans que es mantinguin protegits a casa per evitar els estralls del temporal 'Filomena' que està congelant Espanya. Neu, vent, fred, onades i pluja posaran aquest 8 de gener en risc 45 províncies i Ceuta, que en cas de Castella-la Manxa serà extrem, a causa de les nevades que es preveuen a Albacete, Conca i Toledo, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), que pronostica nevades abundants en zones del centre, interior est i interior sud-est peninsulars, amb cotes de neu bastant baixes, acumulant gruixos que poden superar els 10 centímetres i localment els 20 centímetres.