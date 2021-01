Sant Vicenç recull firmes per recuperar l'ermita de Vallhonesta per al poble

El propietari de la finca on hi ha l'ermita de Sant Pere de Vallhonesta de Sant Vicenç de Castellet, Joan Casajoana, i l'entitat veïnal de l'entorn fan una crida als veïns i entitats de Sant Vicenç a lluitar conjuntament per recuperar aquest bé patrimonial de la població, que el Bisbat de Vic es va apropiar indegudament. Amb aquesta finalitat s'està duent a terme una recollida de signatures a la qual ja s'han adherit nombroses associacions, entitats i particulars del municipi per demanar al bisbat que l'ermita i el cementiri siguin per al poble.

Joan Casajoana, que a través d'Unió de Pagesos lluita des de fa tres anys perquè el Bisbat de Vic li retorni els béns que va immatricular, ja ha aconseguit recuperar la meitat del terreny i la casa de Cal Campaner, que el bisbat s'havia apropiat indegudament en el marc de les immatriculacions de l'Església Catòlica. La diòcesi, però, manté que el cementiri i l'ermita (que també va inscriure al seu nom) són seus, tot i no tenir cap títol de propietat que ho acrediti. Si el bisbat no anul·la la immatriculació, Casajoana, que tenia la intenció de cedir l'església al poble, ja va anunciar que recorreria a la via judicial per recuperar les propietats que considera que li han robat.

El propietari explica que «fa anys que molts sabien la meva intenció de cedir l'església i el cementiri de Vallhonesta al poble de Sant Vicenç» i apunta que «cal que el poble i les entitats es despertin i lluitin si realment volen l'església i el cementiri». En aquest sentit, s'ha fet un manifest acompanyat d'una recollida de signatures a la qual ja s'han adherit entitats i nombrosos particulars.

Casajoana va proposar al bisbat de Vic, a principi del 2019, que tant la diòcesi com ell «cedissin tots els seus drets de propietat o els que puguin tenir sobre l'ermita de Sant Pere de Vallhonesta i el seu cementiri al poble de Sant Vicenç, mitjançant el seu Ajuntament». El bisbat no va respondre a la proposta i 100 dies més tard es va retirar públicament.

Per la seva banda, la Comissió del Patrimoni de Vallhonesta integrada per l'Ajuntament, partits polítics, el Centre Excursionista, veïns de Vallhonesta i el propietari de Serracanta va demanar que no es retirés la proposta feta i va acordar fer un conveni per la cessió de l'església i el seu cementiri. El consistori va fer-lo arribar al bisbat perquè, conjuntament amb Casajoana, fessin cessió de tots els drets de propietat que puguin tenir sobre la l'ermita i el cementiri a l'Ajuntament. El bisbat no ha respost.

Per aquest motiu, el municipi ha organitzat la recollida de signatures amb l'objectiu de demanar una resposta positiva del bisbat a la proposta de la Comissió de Patrimoni de Vallhonesta presentada per l'Ajuntament a la diòcesi per tal de cedir els drets de propietat de l'ermita i el cementiri o que, en cas contrari, s'anul·li la immatriculació de Vallhonesta per perjudicar els interessos del poble.

Montse Ambròs, de l'Associació de Veïns de Sant Pere de Vallhonesta, explica que la intenció és «que es torni a posar sobre la taula i s'executi el conveni on les parts es posin d'acord per cedir l'església de Sant Pere de Vallhonesta, que es va fer pels veïns i ha de ser pel poble». Ambròs apunta també que a Sant Vicenç ja hi ha el precedent de Castellet, que es va cedir al municipi «i volem que hi hagi el mateix acord per Vallhonesta, de manera que s'acabaria el conflicte i es podria tornar a utilitzar l'espai lluny de polèmiques i poders patrimonials». Considera que la cessió a l'Ajuntament és «una qüestió lògica i històrica» i apunta que, a més, com a ens públic el consistori podrà vetllar «per la rehabilitació i manteniment d'un bé que és del poble i del país, amb un campanar únic a Catalunya».

Casajoana, per la seva banda, lamenta «la passivitat del poble de Sant Vicenç, principalment aquells que reclamen Vallhonesta pel municipi, però són incapaços de lluitar ni dir res contra el bisbat de Vic» que, amb la immatriculació, creu que és «qui ha generat greus perjudicis al poble», ja que no s'hi pot celebrar la festa del panellet que s'hi feia des del 1692.

L'ermita de Sant Pere de Vallhonesta és un dels elements patrimonials més identificatius del poble. El conflicte entre el propietari de la finca on hi ha l'església i el bisbat de Vic per la titularitat de la propietat ha obligat , en les darreres edicions, a canviar d'emplaçament l'Aplec de Vallhonesta, que històricament han organitzat el Centre Excursionista de Sant Vicenç i els veïns de la zona en aquest indret, el dia 1 de maig.

La polèmica a l'entorn de l'església de Vallhonesta s'emmarca en el conflicte sobre l'apropiació de béns patrimonials per part de l'Església que va treure a la llum l'abril del 2018 el sindicat Unió de Pagesos . En aquella ocasió, va denunciar que el bisbat de Vic havia immatriculat en el registre de la propietat ermites i esglésies que pertanyien a masies i cases pairals del Bages, sense advertir els afectats, entre les quals hi havia l'ermita de Sant Pere de Vallhonesta i la casa de Cal Campaner. Ara, propietari, institucions, entitats i veïns fan un front comú per reclamar a l'Església que aquest bé patrimonial sigui per al poble de Sant Vicenç.