Cardona posarà en marxa aquest any un nou sistema de recollida de les deixalles

Cardona posarà en marxa aquest 2021 un nou sistema de recollida de deixalles per potenciar una separació de residus que, en aquests moments, presenta encara uns índex baixos al municipi. Ara com ara, l'aposta principal és optar pel model del porta a porta, el més generalitzat després del sistema convencional de contenidors als carrers, tot i que l'Ajuntament encara no té una decisió presa al 100%, ja que s'ha d'acabar de valorar alguna altra opció.

El que té clar el consistori és que «aquest ha de ser l'any de la implantació del nou sistema», segons ha explicat l'alcalde, Ferran Estruch, ja que es vol fer un salt important en la recollida selectiva per evitar l'aportació actual a l'abocador, tenint en compte que l'horitzó immediat és un augment dels cànons per la portada de deixalles als dipòsits. De fet, una de les partides importants prevista en el pressupost municipal per al 2021, que l'Ajuntament cardoní va aprovar l'última setmana de l'any, va destinada, precisament, a la implantació i posada en marxa del nou sistema de recollida de la brossa domèstica.

Estruch ha explicat que, per les característiques del municipi, «ja fa temps que treballem sobre la base del model del porta a porta», tot i que ara el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus els va posar també sobre la taula el sistema de contenidors tancats i amb accés amb targeta magnètica, que aquest ens va posar en marxa com a prova pilot el 2018 a tres municipis del Bages i que ara consolida com a model que oferirà als municipis que en formen part.

En el cas de Cardona, però, tot i que no hi ha encara una decisió tancada, tot apunta que s'optarà pel porta a porta, per les seves característiques i perquè és el que està més avançat, i el consistori té fixat l'objectiu de fer el canvi durant el tercer trimestre d'aquest any. El municipi té un índex de recollida selectiva per sota del 40%, i inferior a la mitjana de Catalunya, que és del 44%.