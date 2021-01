El Geoparc de la Catalunya Central comença a aplicar el seu pla de màrqueting

El Geoparc de la Catalunya Central ja té enllestit el seu pla de màrqueting i es disposa a començar a portar a terme les diferents accions que s'hi plantegen i que tenen per objectiu donar a conèixer què és el Geoparc, on és i què s'hi pot fer, i a la vegada aconseguir que tothom se'l faci seu. El pla de màrqueting, que s'ha estat treballant al llarg de tot aquest any amb la participació de diferents agents del territori, ha de servir per estructurar el discurs al voltant del Geoparc, posant en valor el patrimoni natural i geològic del territori i posicionant-lo com un dels actius turístics més destacats i transversals de la comarca del Bages.

L'estratègia de màrqueting per a la destinació Geoparc és un pas més per desenvolupar el geoturisme al territori i oferir un paraigües perquè els diferents agents i administracions locals puguin aixoplugar les seves propostes particulars, sota el segell Unesco. El nou pla de màrqueting fa un pas més enllà en el relat que s'havia utilitzat fins ara convidant a la descoberta del Geoparc i proposa directament, viure, trepitjar i tastar un territori amb 40 milions d'anys d'història, 1.300 km2, 36 municipis i 74 geoespais.

Viure, perquè visitar el Geoparc és formar part d'un paisatge espectacular, ser conscient d'estar en una zona única reconeguda internacionalment amb un patrimoni geològic que ha incidit en el nostre desenvolupament, la nostra gastronomia, cultura i manera de ser. Trepitjar perquè el terra del Geoparc és el d'un antic mar interior que va desaparèixer amb l'aixecament dels Pirineus i que ha deixat vestigis com el massís de Montserrat o la vall salina de Cardona. I tastar perquè els sediments d'aquest mar interior han donat una personalitat al sòl i als productes que s'hi conreen, amb productes tan singulars com els vins, els olis o les verdures i hortalisses.

El pla de màrqueting inclou 4 grans accions que tenen com a un dels objectius principals posicionar el Geoparc de la Catalunya Central a les xarxes socials i definir un discurs propi que sedueixi i, a la vegada, doni a conèixer tot el seu potencial. A més de les accions externes, el pla també contempla programes d'implicació sectorial, seminaris d'emprenedoria geoturística i accions específiques per fomentar el sentiment de pertinença dels diferents municipis que formen part del Geoparc.

El conseller comarcal de Turisme i president del Geoparc, Agustí Comas, considera que la posada en marxa d'aquest pla de màrqueting és «un nou pas endavant per al Geoparc, que se suma als que ja hem impulsat enguany, com els nous centres informatius de Montserrat i Sallent. Accions que han de servir per fer més visible el Geoparc i explicar millor el seu relat als visitants».