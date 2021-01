Santpedor canviarà de forma progressiva el sentit de set carrers de la zona nord-est

Zona de la Ronda de Sant Pere on es preveuen canvis

Santpedor canviarà de forma progressiva la mobilitat de la zona nord-est del poble. A final del mes de novembre passat l'Ajuntament va compartir amb la població una proposta de reorganització viària d'aquesta zona i va obrir un període de 10 dies per recollir idees i suggeriments. La proposta que es va posar sobre la taula afectava el canvi de sentit de 6 carrers i la revisió del recorregut de la línia d'autobús que va de Santpedor i Castellnou a Manresa.

Després de recollir i analitzar les idees rebudes, la proposta final de l'Ajuntament incorporarà algunes millores quant a seguretat viària i modificarà el recorregut de l'autobús agafant com a referència la proposta ideada per l'Associació de Veïns de Llevant. Es canviarà la parada del carrer Joan Miró per una parada a la plaça del Sindicat, i es desviarà el recorregut pel camí de Llussà fins a la Ronda Sant Pere. Pel que fa als carrers afectats, seran el de Francesc Macià, Edison, Mossèn Josep Carreras, Pedrosa, Pirineu, Anselm Clavé i el passatge del doctor Pere Blasco.