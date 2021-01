Els veïns d'Artés aposten per la sostenibilitat i l'habitatge

Dotar de més recursos l'Oficina Local de l'Habitatge per facilitar-ne l'accés, millorar les instal·lacions i promoure nous usos en equipaments municipals, o promoure la sostenibilitat amb polítiques que afavoreixin el medi ambient, el reciclatge i l'autosuficiència. Són, a grans trets, l'aposta dels veïns i veïnes d'Artés que han votat els pressupostos participatius d'enguany. N'hi havia 51 per triar, i, un cop fet el recompte, l'Ajuntament valorarà quines i quantes n'acaba incorporant als comptes del 2021, que preveu aprovar el 28 de gener.

Els pressupostos participatius d'enguany es plantejaven en quatre blocs de propostes agrupades segons el seu cost estimat, de manera que el primer llindar era de més de 50.000 euros, el segon incloïa projectes d'entre 50.000 i 20.000, el tercer d'entre 20.000 i 5.000, i el quart de menys de 5.000.

Era una nova fórmula que buscava «un major equilibri» entre propostes més i menys costoses, explica la regidora de Participació, Mariona Altimira. Tanmateix, es pretén que els comptes del 2021 n'incloguin de tots els llindars, i la idea és que n'hi hagi 4 del quart bloc, 3 del tercer, 2 del segon i 1 del primer, «seguint la lògica d'encabir les propostes de cada llindar segons el nombre de votacions», diu Altimira. Aquest és l'objectiu de mínims que s'intentarà cobrir, i a partir d'aquí, si encara fos possible ampliar el ventall, s'hi afegirien tantes propostes com es pogués, sobretot del llindar més econòmic.

La proposta més votada del primer bloc ha estat la de dotar de més recursos l'Oficina Local d'Habitatge per promoure la rehabilitació i l'accés a pisos buits, i la masoveria urbana, entre altres. Del segon bloc, d'una banda s'ha apostat per adequar el pàrquing i l'entorn del bosquet de l'Aplec i l'Ateneu, i, d'altra banda, per equipar i reorganitzar l'espai de l'auditori. Els tres projectes amb més suport del tercer bloc han estat habilitar descampats com a aparcament, incrementar l'ajut al lloguer per a col·lectius vulnerables, i fomentar el consum local. En l'últim bloc s'ha apostat majoritàriament per fer campanyes de neteja de boscos i entorn, més zones verdes, posar més papereres per reciclar, i fomentar l'autosuficiència energètica dels edificis municipals.

En total han votat 158 persones, que representa el 3,26% del cens. És una xifra menor a la d'altres anys, però «per a nosaltres és important obrir sempre un canal participatiu per poder tenir un diàleg directe amb la població», diu Altimira. El vot podia ser presencial o telemàtic amb la nova plataforma de votacions, seguiment i retorn https://decidim-artes.diba.cat.