Salut ha administrat 7.760 dosis a la Catalunya Central en dues setmanes de vacunació per la covid

Els equips de vacunació del departament de Salut de la regió sanitària de la Catalunya Central ja han administrat més de 7.700 dosis de vacunes contra la covid des que va començar la campanya el 27 de desembre passat. En concret, fins aquest dilluns se n'havien posat 7.760 a col·lectius considerats prioritaris en aquesta primera fase, com són les residències i els professionals sanitaris de primera línia. Aquesta ha estat la primera setmana en què han treballat tots els equips de vacunació de la regió sanitària en paral·lel.

Bages, Berguedà i Moianès, que van començar uns dies abans, són les que acumulen més dosis, i ja han arribat a les 4.164 vacunes. La prioritat continua sent la cobertura de les residències de gent gran, tant residents com personal sanitari i sociosanitari, i en aquest sentit, entre les tres comarques s'han administrat 3.366 vacunes a residències, de les quals 2.082 són de residents. En el cas del Berguedà ja s'han visitat totes les residències, i en concret, s'han vacunat 843 persones (543 dels quals són residents). Del Moianès i el Bages en queden poques i segons fonts del departament és previst avançar en la mesura del possible al llarg d'aquesta setmana, sempre i quan no hi hagi brots actius de covid-19.

També s'ha començat a vacunar professionals de primària i d'hospitals. Fins dilluns al vespre, en totes tres comarques s'havien administrat 798 vacunes a aquests col·lectius, eminentment d'atenció primària i també a una una primera part de professionals de l'Hospital de Berga (289 vacunes). Igualment, entre aquest dilluns i dimarts també s'han estat vacunant professionals de Sant Andreu i a finals de setmana es preveu vacunar a professionals d'Althaia així com també professionals del SEM i d'atenció primària.

Pel que fa a l'Anoia i al Solsonès la vacunació s'ha fet a 1.327 persones. Majoritàriament ha estat en residències, on se n'han administrat 1.049, de de les quals 648 són a residents. Com en les altres comarques, aquí també s'ha començat la campanya de vacunació a professionals sanitaris de primera línia, amb vacunes a 278 persones d'atenció primària. La previsió inicial per a aquesta setmana és prioritzar la vacunació de residències i començar la vacunació a l'Hospital d'Igualada.

En el cas d'Osona, s'han vacunat 2.269 persones.

En el conjunt del territori l'objectiu els propers dies és acabar d'administrar la primera tongada de dosis a residències, sempre que no hi hagi brots actius i que es disposi de tots els consentiments. Si queda alguna residència pendent de vacunar es farà més endavant, mentre que la campanya anirà evolucionant amb l'administració de la segona dosi de la vacuna un cop hagin passat 21 dies de la primera injecció.