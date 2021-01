L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ultima les obres per ampliar l'Avinguda Catalunya

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar començarà aquest mes de gener les obres d'ampliació de la calçada de l'Avinguda Catalunya. El consistori actuarà en un tram de 900 metres quadrats en sentit Burés des de la Bauma en què s'ampliarà la calçada per fer-la més segura, tant per a les persones que circulin a peu, com per als vehicles.

L'Avinguda Catalunya és una de les vies principals que dona accés a la zona industrial del Borràs i la calçada actual dificulta el pas dels vehicles pesats per aquesta via que s'han d'acabar desviant pel carrer Joaquim Borràs.





Carril bici

Els treballs, que tenen un pressupost de 46.000 euros, tindran una durada de dos mesos i permetran també construir un carril bici de 500 metres de llargada, que unirà el nucli del Borràs amb l'Institut. En paral·lel, es col·locarà una nova senyalització vertical que indicarà el carril per a les bicicletes.