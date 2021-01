Castellgalí i Artés, els pobles del Bages on la covid ha penetrat més fins ara

Des del març passat, i segons les dades de Salut, al Bages s'han diagnosticat 10.328 casos de covid-19 (un 5,78% de la població). L'afectació, però, ha estat desigual segons el municipi. Castellgalí, per exemple, és el terme on el virus ha tingut percentualment més incidència: s'hi han reportat 151 casos en una població de 2.062 habitants. És a dir, un 7,32% dels veïns i veïnes del poble han passat la malaltia. A Artés, han estat el 6,63% (378 casos per 5.698 habitants) i a Manresa, el 6,31%, igual que a Navàs. Per contra, a Mura només s'ha trobat 2 casos en deu mesos (0,89% dels habitants) i de Gaià, no es dona cap dada.

Aquest càlcul que dona un està fet en base a les dades publicades dimarts per Salut al web de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, xifres que van augmentant cada dia.

Cristòfol Gimeno, alcalde de Castellgalí, vincula bona part dels casos detectats al municipi als brots que van afectar durant la primera onada de la covid-19 les dues residències que hi ha al poble (IBADA té una vuitantena de places i la Mas Planoi, una vintena). «Va ser en els mesos de confinament i afortunadament el percentatge de defuncions va ser menor que en altres municipis», explica a Regió7. Actualment, assegura, ambdues residències es consideren verdes (sense casos actius) i no hi ha cap grup de l'escola confinat.

A Artés, el virus va entrar a la residència Fundació Patronat Vila d'Artés, la més gran del municipi, durant la segona onada, al novembre. «Un 40% dels usuaris i un 10% dels treballadors van donar positiu», diu l'alcalde, Enric Forcada, d'un centre que té un centenar de llits. Tanmateix, el batlle no vol assenyalar el geriàtric i diu que el virus s'ha anat escampant pel poble els darrers tres mesos a partir de petits brots. «Des del CAP ens diuen que aquests darrers dies estan fent més proves i això pot haver fet aflorar casos asimptomàtics», afegeix, i fa notar que acaben d'aparèixer una desena de positius a la residència Sant Víctor (hi resideixen unes cinquanta avis i àvies).

Manresa acumula gairebé 5.000 casos

La Generalitat estima la població del Bages en 77.714 habitants i, d'aquests, 4.906 s'havien infectat fins dimarts de covid-19. Representen el 6,31% del total. A la ciutat hi ha hagut 228 defuncions causades pel virus i 493 persones han passat per l'UCI.

La capital del Bages té aquest dimecres un risc de rebrot molt elevat, de 831 punts, i una velocitat de contagi (Rt) d'1,12 (cada 10 malalts n'estan infectant 11 més). Les dades són molt similars a les comarcals: 816 punts de risc de rebrot i una Rt d'1,15.

Igual que Castellgalí, Artés, Manresa i Navàs, també es troben per sobre del 6% de població afectada fins ara per la covid els municipis de Cardona (6,3%), Navarcles (6,16%) i Callús (6,07%). Entre el 5 i el 6% hi ha Sallent (5,93%), Sant Joan de Vilatorrada (5,81%), Sant Fruitós (5,77%), Santpedor (5,61%), Fonollosa (5,37%), Talamanca (5,34%), Súria (5,30%) i Balsareny (5,06%). Castellfollit del Boix (2,29%) i Aguilar de Segarra (2,29%) tanquen la llista juntament amb Mura.