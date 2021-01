Sant Fruitós programa una festa major d'hivern amb el pregó transmès per Internet

Sant Fruitós de Bages traslladarà al dissabte 23 de gener el pregó de les festes d'hivern, que serà transmès per Internet i que enguany anirà a càrrec d'Enric Rafart, director de l'Elenc Teatral dels Pastorets, i del col·lectiu feminista "Mai sense Veu", com a pregoneres joves d'aquesta edició. Durant la celebració del pregó també es distingirà a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil com a entitat destacada al municipi per la gran duta a terme des de l'inici de la pandèmia.

El pregó institucional s'enregistrarà prèviament al Teatre Casal Cultural del municipi i es podrà veure a través del canal de Youtube de l'Ajuntament i del compte d'Instagram el dissabte 23 de gener a les 6 de la tarda.

Pel què fa a la resta d'activitats, incloses en la programació cultural de la Festivitat de Sant Fruitós, aquest dissabte 16 de gener (20 hores), el Teatre Casal Cultural acollirà Concert Paradiso, amb Carles Cases al piano, i el diumenge 17 serà el torn de les famílies amb la "Super-Bleda" de la companyia La Bleda a les 6 de la tarda al Teatre Casal Cultural. Les entrades estan disponibles a la web municipal.

El dijous 21 de gener, festivitat de Sant Fruitós, se celebrarà la tradicional missa en honor al Sant Patró, a les 12 del migdia a l'Església parroquial.

Les propostes culturals continuaran el dissabte 23 de gener a les 8 del vespre amb la representació de "Els Brugarol" amb Ramon Madaula, Jaume Madaula i Júlia Trullol. A la programació d'actes s'hi afegeix una proposta lúdico-esportiva per realitzar en família els dies 23 i 24 de gener. Es tracta d'una cursa d'orientació per la zona de Les Brucardes on cada grup bombolla podrà realitzar de forma lliure un recorregut d'entre 4 i 5 km per un traçat apte per a totes les edats.

Aquesta activitat, que estarà oberta des de 2/4 de 10 fins a 2/4 d'1 del matí, consisteix en seguir les pistes d'un mapa per tal de trobar valises que faran descobrir als participants diferents indrets naturals del municipi. Els grups interessats en participar-hi han de comprar prèviament una entrada de 5 euros per grup bombolla a través de la web municipal.