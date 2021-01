Santpedor s'oposa a la instal·lació de dos parcs solars al municipi

Santpedor ha rebutjat dues propostes de sol·licitud d'instal·lació de plantes solars fotovoltaiques que afecten el municipi. Així s'ha acordat per unanimitat de tots els partits en el ple ordinari d'aquest mes de gener com a mesura de protecció dels valors ambientals, paisatgístics i agrícoles del municipi fins que no es pugui establir una regulació clara i unes àrees específiques per a aquest tipus d'instal·lacions mitjançant una modificació del POUM.

De fet, el ple ratificava un acord de l'octubre passat, quan encara no es tenia coneixement de les dues sol·licituds dels parcs fotovoltaics que es volen ubicar al terme, en què es decretava la suspensió de llicències per habilitar aquest tipus de parcs tot un any, durant el qual es treballaria en la modificació del POUM, que actualment no preveu zones específiques on es podrien implantar aquestes instal·lacions respectant l'entorn agrari.

Les dues propostes presentades afecten altres termes a banda del de Santpedor. Una preveu una instal·lació de gairebé 72 hectàrees entre Sant Fruitós i Santpedor, a la zona de la Sèquia, i l'altra s'estén també cap al terme de Sallent i ocupa poc més de 39 hectàrees.

El ple ordinari de gener també ha aprovat l'addenda de la pròrroga per al 2020 del conveni de serveis socials bàsics, de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l'Ajuntament de Santpedor per a la organització i finançament dels serveis socials bàsics i polítiques d'igualtat, amb mesures extraordinàries arran de la covid. També s'ha aprovat l'acord d'incoació sancionador en matèria de tinença d'animals potencialment perillosos, entre altres.