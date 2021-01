Serveis Socials del Bages multiplica per cinc les famílies ateses amb ajuts urgents

L'Àrea Bàsica de Serveis Socials del Bages ha multiplicat per cinc el nombre de famílies ateses amb ajuts urgents entre els mesos de febrer i octubre de 2020. Fonts de l'ens han posat en relleu que la situació de pandèmia ha accentuat les dificultats econòmiques i socials que pateixen moltes famílies del territori i, en aquest sentit, l'Àrea Bàsica de Serveis Socials del Bages ha passat d'atendre, en matèria d'ajuts urgents, un centenar d'unitats familiars el febrer a més de 500 el passat octubre.

Les modalitats de prestacions gestionades es corresponen a necessitats bàsiques de subsistència, alimentació infantil, higiene i lactància, etc. En paral·lel, més de 300 famílies van ser ateses amb recursos per fer front a la pobresa energètica a l'octubre. Els Serveis Socials també han atès consultes relacionades amb els ajuts a l'habitatge, el suport a la realització de tràmits burocràtics per al cobrament de prestacions i també s'ha donat suport a l'atenció de persones vulnerables en situació de risc.

L'Àrea Bàsica de Serveis Socials ha viscut també un augment important de les gestions i tràmits a través del telèfon durant aquest any, a conseqüència de la situació de pandèmia. Segons han detallat, a través del telèfon s'ha fet seguiment dels casos atesos i també s'ha donat resposta a les noves demandes i necessitats de la ciutadania. Tot i potenciar l'atenció telefònica, els Serveis Socials sempre han mantingut l'atenció presencial i han esdevingut, en molts moments, l'únic accés físic per part de la ciutadania per poder cobrir les seves necessitats bàsiques.



Banc d'aliments

Els ajuts a les famílies a través del Banc d'aliments també han crescut de manera important durant tot l'any des de Serveis Socials. Durant el febrer es van atendre 383 unitats familiars en aquest àmbit i a l'octubre la xifra es va pràcticament doblar fins a les 752 famílies.

El creixement pel que fa al nombre de persones ateses amb Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) ha estat més moderat, tot i augmentar més d'un 25%. Coincidint amb les primeres setmanes de confinament el servei es va aturar com a mesura de prevenció. Per donar resposta als serveis d'atenció domiciliària municipals, es va impulsar un SAD gestionat des del propi Consell Comarcal del Bages que va cobrir les baixes i les necessitats prioritàries que des dels municipis no podien atendre.



Infants i joves

En paral·lel, mentre les escoles van estar tancades des d'Educació, juntament amb Serveis Socials, es van distribuir un total de 985 targetes moneder per a les famílies beneficiàries dels ajuts de menjador escolar. A l'estiu, es van cobrir les necessitats alimentàries de més d'un centenar d'infants a través dels centres oberts de l'Àrea Bàsics de Serveis Socials del Bages. Finalment, durant tota la primavera es va treballar conjuntament amb els centres educatius per garantir que cap infant es quedés enrere i tingués l'oportunitat de seguir el curs a distància.