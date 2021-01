Sant Salvador tindrà abans de l'estiu les 4 primeres càmeres de vigilància

Sant Salvador de Guardiola instal·larà abans de l'estiu 4 de les 6 càmeres de videovigilància que es desplegaran per tot el municipi. Així ho contempla l'Ajuntament, que ja ha reservat una partida de 40.000 euros per col·locar aquests quatre primers aparells «com a màxim durant el primer semestre de l'any», apunta l'alcaldessa, Georgina Mercadal, després que el consistori ja ha negociat la seva posada en marxa amb els Mossos d'Esquadra a partir d'un conveni que se signarà properament perquè els agents validin i supervisin la implantació de les càmeres, tenint en compte que Sant Salvador de Guardiola no té Policia Local.

Es tracta d'uns aparells lectors de matrícules que envien informació directa als servidors del cos de Mossos d'Esquadra, i han de servir de mesura de seguretat i dissuasiva davant les onades de robatoris que tot sovint pateix el municipi, amb moltes urbanitzacions i habitatges disseminats. Precisament, la proposta neix de la inquietud veïnal, que el febrer passat es va traduir en una consulta popular convocada per l'Ajuntament sobre la conveniència d'instal·lar o no càmeres de videovigilància al poble. La resposta va ser rotunda amb una participació que es va quedar al 16,46% del cens però amb un 90% dels vots favorables. A partir d'aquí, i en ple context de pandèmia, es va iniciar el procés per poder fer efectiva la proposta, que si tot va bé veurà la llum ben aviat amb la licitació de l'obra les properes setmanes.

Segons l'informe de Mossos l'objectiu és instal·lar un total de 6 càmeres en punts estratègics d'entrada i sortida del poble i urbanitzacions que encara s'han d'acabar de definir. Tanmateix, amb les quatre primeres es preveuen cobrir els accessos al Calvet per la carretera C-37z, i també les entrades i sortides per la carretera de Can Maçana (la BV-1102).