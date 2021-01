Súria manté la Festa de Sant Sebastià en format reduït

Súria celebrarà el proper dimecres 20 de gener una edició molt especial de la tradicional renovació del Vot de Poble a Sant Sebastià, en una situació d'emergència sanitària per la pandèmia i amb un programa d'actes reduït a causa de les mesures de prevenció anticovid. La celebració s'iniciarà amb un pregó de festes d'aforament restringit, a càrrec de professionals de la salut i retransmès per YouTube.

El Vot de Poble recorda els suriencs i les surienques que van patir l'epidèmia de còlera de 1885, un esdeveniment que es va convertir en la tragèdia més gran de la història de la vila en temps de pau. La regidora de Festes de l'Ajuntament de Súria, Alba Santamaria, explica en el pòrtic del programa que la renovació del Vot de Poble «pren més sentit que mai» a causa de l'actual situació de pandèmia. Segons la regidora «una vegada més, cal estar units i cal mirar endavant» per tal de sortir més enfortits «com a poble i com a societat, igual com vam fer el 1885».

El pregó de festes tindrà lloc dimarts a les les 20.00h amb la xerrada 'Què ha passat, què està passant i com s'està coordinant la vacunació'. Tot i que l'acte es farà presencialment al saló de sessions de la Casa de la Vila, l'aforament estarà limitat a la representació institucional i es podrà seguir pel canal de l'Ajuntament a YouTube.

L'acte central de la diada del 20 de gener, festa local a la vila, serà la missa solemne de renovació del Vot de Poble a l'Església Parroquial de Sant Cristòfol, que s'iniciarà a les 11.00 h. Aquesta cerimònia serà d'aforament restringit i amb inscripció prèvia des de la parròquia, tot i que també es podrà seguir pel canal de l'Ajuntament a YouTube.

El programa de la diada de Sant Sebastià començarà amb la tradicional galejada dels Trabucaires del Tro Gros (9.45 h). Un altre dels actes habituals d'aquesta jornada festiva, la representació teatral al Teatre del Foment Cultural, consistirà enguany en la retransmissió de l'enregistrament de l'obra còmica 'Políticament incorrecte' pel canal del Foment Cultural a YouTube (18.00 h).

Una de les novetats de la Festa de Sant Sebastià d'enguany serà l'estrena del web dedicat a l'origen del Vot de Poble, que recollirà el contingut de l'exposició 'Epidèmia, solidaritat i progrés. El còlera de 1885 a Súria', instal·lada de forma permanent a l'espai museïtzat de l'Església del Roser. El nou web estarà operatiu dimecres 20 de gener a partir de les 13.30 h, amb l'adreça www.suria.cat/colera1885.

El programa d'actes continuarà diumenge 24 de gener amb la retransmissió d'una altra obra teatral, el musical 'T'estimo, ets perfecte, ja et canviaré', pel canal del Foment Cultural a YouTube (18.00 h). Dins del programa festiu s'inclou la representació de l'obra 'El mètode Grönholm', prevista per al diumenge 21 de febrer al Teatre del Foment Cultural. Com és tradicional, l'Ajuntament demana a tot el veïnat que es posi la bandera catalana a finestres i balcons per tal de donar solemnitat a la festa. També agraeix la col·laboració d'entitats i particulars que han fet possible l'organització d'aquesta nova edició de la Festa de Sant Sebastià en un entorn tan difícil com l'actual.