FGC retola un dels trens amb imatges del Geoparc

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha retolat un dels seus trens amb imatges del Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central, amb l'objectiu de donar a conèixer el Geoparc entre el públic de proximitat.

Es tracta d'un vagó que circularà durant tot aquest any per les línies Llobregat-Anoia i Barcelona-Vallès i que mostra diferents espais del territori com Manresa, la muntanya de Montserrat, la Sèquia, les Coves de Montserrat i del Toll, Cardona, les tines de la Vall del Flequer, el paisatge geològic de les muntanyes russes de Sant Vicenç, la ruta del vi del Bages, Sallent i Mura. Les imatges van acompanyades del nou lema del Geoparc: «Viu, trepitja i tasta el Geoparc».

L'acció ha estat possible gràcies a un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i Ferrocarrils de la Generalitat i forma part de les accions previstes dins l'estratègia de màrqueting del Geoparc per donar-se a conèixer entre el públic de les comarques properes. Per altra banda, tenint en compte que els trens de FGC també circularan per Barcelona, el missatge també podrà arribar al públic estranger que visiti la ciutat.