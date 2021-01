ICL estima una vida útil al camp solar del runam del Cogulló d'una dècada

La plataforma ecologista Prou Sal considera que el fet que l'empresa ICL plantegi en aquests moments la proposta de fer el camp solar fotovoltaic al runam del Cogulló (projecte que va avançar Regió7 en l'edició de dimarts passat) és una «cortina de fum» per «tapar iniciatives que suposarien una greu agressió pel territori». Jep Ribera, portaveu de la plataforma de plaques solars –que no ha entrat a valorar estrictament si la proposta és positiva o negativa, ha denunciat que en aquests moments el grup ICL té dos projectes sobre la taula que considera unes «agressions molt fortes».

En primer lloc, el fet que l'empresa hagi sol·licitat poder disposar de 6,86 hectòmetres cúbics anuals de l'aigua de la depuradora de Manresa, una xifra que suposa el 80% del total d'aigua que surt d'aquestes instal·lacions. D'altra banda, ha recordat que Iberpotash té en tràmit poder crear un nou runam temporal a Súria, tal i com també va avançar Regió7 a principi d'any.

Tal com va avançar Regió7, l'empresa minera planteja aprofitar temporalment una part de l'enorme runam del Cogulló de Sallent, on ja no s'aboca material des del juny del 2019, per instal·lar un parc solar fotovoltaic a tota la cara sud del dipòsit. Es tractaria d'una instal·lació amb una superfície global de 12,5 hectàrees i una capacitat de producció contínua de 30 megawatts.

El portaveu de Prou Sal manifesta que «l'empresa ICL es caracteritza per fer volar coloms, dir que farà coses, demanar permisos i després no fa res. I la Generalitat s'ho creu tot». En aquest sentit, Ribera critica que fa un parell d'anys el nou director d'ICL «assegurava que el 2021 tindríem una mineria sostenible i que no hi hauria més runams i sembla que la Generalitat s'ho menja tot amb patates».

El director de Medi Ambient d'ICL, Lluís Fàbrega, ha dit que es tracta encara d'un projecte «molt embrionari», tot i que ha deixat clar que és una aposta de l'empresa. El responsable d'Iberpotash ha assegurat que el nou ús fotovoltaic que se li vol donar al Cogulló és «totalment compatible» amb la restauració del runam salí, ja que la nova instal·lació tindria una vida útil «més curta que el període de restauració». El camp fotovoltaic podria tenir una vida útil de 10 o 12 anys, mentre que la restauració del Cogulló es podria allargar uns cinquanta anys.

Fàbrega assegura que el projecte neix d'un debat intens en el si de l'empresa «per pal·liar la nostra petjada de carboni i donar-li una doble viabilitat al Cogulló». «Mentre restaurem els dipòsits salins, podem tenir a tota la cara sud una instal·lació fotovoltaica que ens donarà energia verda i ens permetrà fer autoconsum». Segons l'estudi que ha encarregat l'empresa, la instal·lació tindria una producció anual de 45 gigawatts, «l'equivalent al consum de més de 12.000 llars i podria cobrir tot el consum del municipi de Sallent, tant de llars com d'enllumenat públic, comerços i indústria». En aquest sentit, Fàbrega ha dit que una part de l'energia sobrant, «la podríem compartir amb el municipi de Sallent».

L'informe que complementa l'avantprojecte admet que el fet d'instal·lar plaques solars en el vessant sud del dipòsit produirà un impacte visual i que el més destacat pot ser l'enlluernament. Fàbrega ha dit que «existeixen tècniques que minimitzen i, fins i tot, fan desaparèixer el reflex de les plaques solars».