Sant Fruitós bonifica la reforma de locals per incentivar el comerç

Sant Fruitós de Bages bonificarà les reformes que es facin en locals de les àrees comercials del municipi amb l'objectiu d'incentivar-hi la implantació de comerços. Així ho ha acordat l'Ajuntament en el darrer ple municipal, mitjançant l'aprovació d'una modificació de l'ordenança fiscal de Construccions, Instal·lacions i Obres que permeti aplicar aquestes bonificacions.

La mesura preveu bonificar el 50% de l'impost per a la realització d'obres en locals d'àrees d'interès comercial, i que l'ordenança ja preveu quines són. En concret, la zona comercial preferent comprèn diversos trams de la carretera de Vic, el carrer Sallent, l'avinguda Bertran i Serra, el carrer Jacint Verdaguer, i l'entorn de la plaça Onze de Setembre. També se'n veurà beneficiada la zona comercial del carrer Padró.

Amb la realització d'aquests canvis, el consistori vol afavorir la nova implantació o la remodelació del comerç local tenint en compte els perjudicis que comporta a nivell de vendes presencials en molts negocis l'actual context de pandèmia per la covid.

La modificació de l'ordenança va ser aprovada amb els vots a favor d'ERC, Junts per Sant Fruitós i el PSC, mentre que Gent fent Poble, a l'oposició, hi va votar en contra, i denuncia que aquesta mesura deixa fora prop d'una vintena de comerços d'àrees com un tram dels carrers Balmes i Joan XXII, o dels carrers Nou i Rius i Taulet. GfP assegura que no s'ha consultat l'Associació de Comerciants.