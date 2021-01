Súria celebrarà el proper dimecres 20 de gener una edició especial de la tradicional renovació del vot de poble a sant Sebastià, en una situació d'emergència sanitària per la pandèmia i amb un programa d'actes reduït a causa de les mesures de prevenció. La celebració s'iniciarà amb un pregó de festes d'aforament restringit.

El vot de poble recorda els suriencs i les surienques que van patir l'epidèmia de còlera del 1885. La regidora de Festes, Alba Santamaria, afirma que la renovació del vot «pren més sentit que mai» a causa de l'actual situació de pandèmia. Segons la regidora, «una vegada més, cal estar units i cal mirar endavant» per sortir més enfortits «com a poble i com a societat, igual com vam fer el 1885».

El pregó de festes tindrà lloc dimarts a les 8 del vespre amb la xerrada «Què ha passat, què està passant i com s'està coordinant la vacunació», al saló de sessions de la Casa de la Vila amb aforament limitat a la representació institucional. Es podrà seguir pel canal de l'Ajuntament a YouTube.

L'acte central del 20 de gener, festa local a la vila, serà la missa de renovació del Vot de Poble a l'Església Parroquial de Sant Cristòfol, que s'iniciarà a les 11 del matí. Serà d'aforament restringit i amb inscripció prèvia des de la parròquia, tot i que també es podrà seguir pel canal de YouTube.

La diada de Sant Sebastià començarà amb la tradicional galejada dels Trabucaires del Tro Gros i hi haurà la retransmissió de l'obra còmica Políticament incorrecte pel canal del Foment Cultural a YouTube. Una de les novetats de la festa serà l'estrena del web dedicat a l'origen del Vot de Poble, que recollirà el contingut de l'exposició «Epidèmia, solidaritat i progrés. El còlera de 1885 a Súria», instal·lada de forma permanent a l'església del Roser.