El govern de Súria s'avé ara a discutir l'emplaçament de la futura biblioteca

Quan semblava dat i beneït que Súria ubicaria la futura biblioteca al solar de l'antic cinema Califòrnia, ara convertit en un pàrquing, el debat sobre el seu emplaçament torna a la primera línia política. La majoria de govern entre els 4 regidors del PSC i els 3 del GIS, que s'havia mantingut ferma en la defensa de l'opció del Califòrnia, s'obre ara a parlar-ne «sense línies vermelles» amb l'oposició, partidària de situar el futur equipament a l'edifici de Cal Pau, de propietat municipal. El primer pas de cara a les properes negociacions, que l'alcalde, Albert Coberó, voldria resoldre en un parell de mesos, és la paralització del procés de modificació urbanística que afecta el solar de l'antic cinema, i que s'havia posat en marxa per poder-hi ampliar la superfície edificable.

L'alcalde sosté que la voluntat del govern «sempre ha estat el diàleg», si bé no s'ha mogut mai de la seva posició a favor d'ubicar la biblioteca al Califòrnia, fins al punt que a final de novembre passat, PSC i GIS van tombar una moció presentada conjuntament pels tres partits de l'oposició (ERC, amb 3 regidors, AiS, amb 2, i JxS, amb 1) en què precisament demanaven a l'executiu que fes marxa enrere en les seves pretensions. La moció arribava després d'unes setmanes de campanya al carrer en contra de la proposta del govern promoguda per la plataforma Cal Pau Biblioteca, que va recollir 1.250 firmes a favor d'ubicar l'equipament a l'edifici de Cal Pau. Coberó desvincula el nou procés de diàleg d'aquesta campanya, i sosté que «com a govern tenim tota la legitimitat i capacitat legal per aprovar el nostre projecte», però considera que «és un tema prou important per poder-lo debatre» amb els grups de l'oposició i amb els serveis jurídics de l'Ajuntament, «i mirar de trobar unanimitat o el màxim consens». Insisteix que «no hi ha res més que això», i demana un diàleg «sincer, obert, i en què es pugui parlar de tot sense línies vermelles». Diu que ho veu possible després dels acords que han portat a aprovar les ordenances per unanimitat i el pressupost del 2021 sense cap vot en contra.

La cap de l'oposició a l'Ajuntament de Súria, la republicana Marta Viladés, celebra la decisió de l'equip de govern «d'aturar el projecte i voler buscar un consens», però no entén «aquest canvi tan brusc d'opinió», que li planteja alguns dubtes de cara a les futures negociacions.

Viladés diu que per la seva part «ens mantindrem a l'expectativa» de veure quins plantejaments els fa l'equip de govern de cara a les reunions que s'han de celebrar, i que encara no tenen data.

Es pregunta «si és una qüestió política o és que tant un emplaçament com l'altre són massa complicats i se n'ha de buscar un tercer». En tot cas, insisteix que ara per ara «no veiem clar quin és l'objectiu», tenint en compte que aquest tema ja es va debatre a començament del mandat sense que s'acostessin posicions, i adverteix que «si no tenim elements nous sobre la taula, nosaltres no canviarem de parer».

L'oposició també demana la participació de «més actors» en les negociacions, i que, a banda dels cinc partits amb representació municipal, hi puguin assistir membres de la plataforma, associacions de veïns i fins i tot tècnics de la Diputació, tenint en compte que aquest ens havia dissenyat un avantprojecte per fer la biblioteca a Cal Pau en el mandat anterior, quan a Súria governaven l'aleshores CiU, ERC i AiS.