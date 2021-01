Els premis Montpeità de Sant Fruitós reconeixen la lluita contra la covid

El Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages va acollir l'acte de lliurament del Premi Montpeità 2020, que anualment atorga el setmanari local a una persona o entitat. En aquesta ocasió, s'ha guardonat als voluntaris de Protecció Civil per la seva tasca durant aquest any marcat per la covid-19 i, així, també s'ha fet un reconeixement col·lectiu a totes aquelles persones anònimes que han col·laborat en la lluita contra la pandèmia .