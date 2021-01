FGC dotarà la línia de tren entre Manresa i Lleida amb quatre noves unitats

El departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ha fet públics els anuncis previs de licitació de la construcció i subministrament de nous trens per a la línia de Manresa a Lleida (R12). Les licitacions corresponents a aquests contractes s'iniciaran el mes que ve.

Es tracta de la construcció de 4 unitats de tren elèctriques de 60 metres de longitud màxima i capacitat per a 325 persones per a circulació del servei. També s'inclou el manteniment integral de les unitats de tren per un període de 15 anys, per un valor total de 65,1 milions d'euros. Les quatre unitats que s'adquiriran s'afegiran a les tres que FGC ja disposa per a la línia Lleida-Balaguer-la Pobla.

Entre les millores que s'implantaran, tal i com ja va informar en el seu moment Regió7, es preveu doblar les expedicions entre Lleida i Cervera, que passaran de les 6 actuals per sentit en dia laborable a 12, mentre que entre Manresa i Cervera s'incrementaran de 3 fins a 5. En aquest tram es dona servei també a les poblacions de Rajadell, Aguilar de Segarra i Sant Pere Sallavinera. Paral·lelament, es millorarà la cadència dels trajectes perquè estiguin més ben distribuïts al llarg del dia.

A banda d'això, els objectius d'aquest nou model són els d'afavorir una major fiabilitat, puntualitat i qualitat del servei; incrementar les opcions de connectivitat amb el Bages des de l'àmbit de Lleida i facilitar la connectivitat amb el nucli de Rodalies de Barcelona mitjançant un intercanvi d'entre 5-10 minuts. També es vol millorar la coordinació i connectivitat a Lleida, tant amb els serveis d'alta velocitat com amb la línia Lleida-Balaguer-la Pobla.

El nou servei ferroviari al corredor Lleida-Cervera-Manresa entrarà en funcionament el 2024.