Monistrol renova amb distància el vot de poble a Sant Sebastià

Monistrol de Montserrat ha viscut una festivitat de Sant Sebastià molt diferent del que és habitual, ja que no ha pogut celebrar una de les tradicions més arrelades de la vila: el ball del Bo-Bo, que se celebra cada 20 de gener en el marc de la Festa Major d'Hivern dedicada al seu patró. Una dansa que no s'havia hagut d'anul·lar des de la guerra civil. La pandèmia de la covid-19 no ha permès a l'Associació de Sant Sebastià celebrar els actes habituals en honor al sant, però sí que s'han trobat alternatives per renovar el vot de poble cenyint-se a les celebracions religioses, que s'han fet en petit comitè i emeses a través d'internet.

Més d'un miler de persones han seguit les retransmissions al Canal Youtube dels 3 actes religisos emesos entre aquest dimarts i dimecres, i l'altar major s'ha omplert de ciris votius que han encès les persones que han passat al llarg dels dos dies per l'església parroquial, on també han pogut deixar per escrit una pregària dedicada al sant.

El vot l'han renovat els administradors, les autoritats locals i el rector, en representació de tota la població. Per donar als devots la possibilitat de venerar la relíquia i la imatge de Sant Sebastià s'ha obert l'església parroquial els dos dies, de 10 del matí a una del migdia i de 4 a 7 de la tarda, respectant l'aforament.

El darrer cop que no es va poder celebrar el ball del Bo-Bo va ser durant la guerra civil, però anteriorment la festa també es va veure afectada per fets com la Guerra del Francès, la primera i la tercera Guerra Carlina o la nevada de l'any 1855, que va obligar a suspendre-la. Malgrat la situació actual, Monistrol renovarà el seu vot de poble i s'encomanarà a Sant Sebastià.