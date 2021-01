Balsareny posarà aquest setembre en marxa l'institut escola que demanava

L'escola Guillem de Balsareny incorporarà aquest setembre el primer curs d'ESO, que s'afegirà als d'infantil i primària que ja ofereix actualment. D'aquesta manera el centre es convertirà en un institut escola tal com l'Ajuntament, l'AMPA i l'equip directiu van demanar ara fa un any al departament d'Educació, que ja s'ha pronunciat i ho ha autoritzat de cara al proper curs.

Aquest pas d'escola a institut escola, que es farà progressivament amb un nou curs cada any fins a completar els quatre que té la secundària obligatòria el 2024-25, no fa preveure grans canvis a nivell d'infraestructura perquè es disposa d'unes instal·lacions prou àmplies per poder encabir els nous alumnes que es vagin incorporant, segons ha explicat el director de l'escola, Joan Sorroche. I és que l'espai és el mateix que hi havia anys enrere, quan el centre tenia dues línies per curs i encara hi havia 7è i 8è de primària, amb uns 250 alumnes en total, mentre que actualment en són 176 des de P3 fins a 6è i no hi ha cap curs desdoblat.

Això ha anat deixant disponibles moltes aules que abans s'ocupaven, i si bé ara continuen obertes «no és amb un ús intensiu», de manera que «ens podrem reorganitzar bé», diu Sorroche. També es preveu poder continuar utilizant com fins ara les aules comunes d'anglès, música, menjador, informàtica, dansa i plàstica, que són espaioses.

Es faran obres menors

S'haurà de veure com serà la preinscripció de cara al setembre, però es compta que s'incorporaran una vintena d'alumnes nous a P3, i es preveu que aquesta sigui la tònica general de cada any, de manera que el còmput global d'alumnes podria haver augmentat en 80 o 90 quan es completi la secundària obligatòria el curs 2024-25, apunta Sorroche.

Davant d'això i de la disponibilitat d'espai, no es preveuen obres ni reformes importants al centre, com a mínim de cara al proper curs. L'únic que s'haurà de condicionar d'acord amb les directrius del departament és el laboratori, que s'haurà d'adequar a l'ensenyament secundari, i a nivell estructural això també implica l'habilitació per llei d'una sortida d'emergència directa a l'exterior, que ara no té. Tanmateix, «es tracta d'una obra menor», diu Sorroche, i sense excessives complicacions per la ubicació que té.

També s'adaptarà una entrada sense barreres arquitectòniques a parvulari i s'aprofitarà per connectar-lo amb l'edifici de primària, si bé aquesta obra ja es contemplava davant la previsió que el curs que ve s'incorpori un alumne amb mobilitat reduïda.

Tècnics del departament preveuen reunir-se els propers dies amb l'Ajuntament i el centre per començar a preparar a nivell tècnic i docent el pas de l'escola Guillem de Balsareny cap a institut. Una reconversió que des de l'Ajuntament es considera molt positiva de cara a millorar la qualitat de vida dels alumnes, que quan acaben 6è ara han de marxar a estudiar a fora. D'aquesta manera «contribuirem a tenir el jovent més arrelat al poble», apunta el regidor de Comunicació, Daniel Obiols.