El parc natural de Sant Llorenç incrementarà els controls d'accés el cap de setmana

La Diputació de Barcelona col·laborarà amb el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya amb l'establiment de mesures especials per regular l'accés al conjunt d'espais que conformen la Xarxa de Parcs Naturals i evitar desplaçaments davant les mesures excepcionals de confinament municipal per la covid-19. Aquesta regulació es farà aquest cap de setmana als diferents punts d'accés als espais naturals, especialment al Parc Natural del Montseny i al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, amb guardes dels parcs juntament amb Mossos d'Esquadra i Agents Rurals.

Per tal d'evitar situacions de mobilitat sense justificació per part de ciutadans fora del seus municipis de residència, fets que s'han produït especialment al Parc Natural del Montseny el passat cap de setmana, la Diputació de Barcelona ha elaborat un protocol d'actuació per regular els accessos. El protocol contempla la presència del personal de guàrdia dels parcs als punts d'accés als espais naturals que es veurà reforçada amb l'establiment de controls fixos per part de Mossos d'Esquadra i Agents Rurals en diferents indrets i horaris.