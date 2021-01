L'oposició força un ple a Sant Fruitós sobre l'Hostal de Pineda

Els regidors de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages estan convocats aquest dilluns a un ple extraordinari amb un únic punt referent a la modificació puntual de planejament que afecta els àmbits de l'Hostal de Pineda i de Can Figueras, encara pendent, i que ha de permetre el desenvolupament urbanístic d'aquests sectors. El govern tripartit entre ERC, Junts per Sant Fruitós i PSC, s'ha vist forçat per llei a convocar aquesta sessió, després que ho han requerit els sis regidors de Gent fent Poble, a l'oposició.

Pel que fa a l'àmbit de l'antic Hostal de Pineda està en desús des de fa anys pendent d'una modificació del pla general que permeti revitalitzar el sector, sobre el qual Gent fent Poble ja va aprovar un projecte mentre era al govern, i ara, que és a l'oposició, reclama que es desencalli l'aprovació per poder-lo tirar endavant.

Segons Gent fent Poble, aquest nou pla urbanístic ha de servir per dotar Pineda de Bages de més de 5.000 metres quadrats de zones verdes, a l'hora que se'n derivaria l'enderroc de l'antic hostal, i la possibilitat de fer-hi un equipament de 2.000 metres quadrats. Per altra banda, a Can Figueras s'obtindrien 1.000 metres quadrats de sostre per a l'habilitació del futur museu Alfred Figueras i la transformació de 9.000 metres quadrats en zona de parc per ampliar el Bosquet.

La convocatòria extraordinària del ple s'ha previst per a aquest proper dilluns, 25 de gener, a les 9 del matí al saló de sessions de l'Ajuntament, amb capacitat limitada.