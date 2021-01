Santpedor va repartir l'any passat 144.000 bosses de compostatge per al reciclatge

L'oficina de reciclatge de Santpedor ha repartit durant l'any 2020 un total de 144.000 bosses de compostatge per al reciclatge de residus a les llars santpedorenques. Tot i que ha estat un any atípic, marcat per la pandèmia i el tancament de l'oficina de reciclatge durant sis mesos, prop de 1.400 persones han recollit bosses durant els mesos que l'oficina ha pogut donar servei.

Les bosses de compostatge es distribueixen gratuïtament des que fa tres anys es va fer la campanya de canvi de cubells. Cada paquet que recullen els vilatans compta amb 30 bosses. L'ús d'aquestes permet que els residus orgànics generats a casa, restaurant, mercat, etc. es puguin tractar en una planta de compostatge com un residu orgànic més, ja que aquestes bosses es composten junt amb el seu contingut (restes orgàniques), inclús més ràpidament.

Santpedor és un dels municipis de Catalunya que primer va implementar el porta a porta, ara fa 15 anys. És un sistema que, segons apunten des del consistori, «ha ajudat el municipi a tenir els carrers més nets i sense contenidors, a reduir pudors i a millorar la sostenibilitat». A l'octubre del 2017, l'Ajuntament va promoure una millora del servei incorporant noves tecnologies a la recollida. L'horari de l'oficina, ubicada a la planta baixa de l'Ajuntament, és de dilluns a divendres de 9 a 13h i els dijous també de 16 a 19h.