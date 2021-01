Navarcles no podrà estrenar l'obra d'enguany de la Febrada per la festa major

La Febrada, l'obra de teatre que ha esdevingut tot un clàssic de la festa major d'hivern de Navarcles, no es podrà estrenar a les dates habituals, el 13 i 14 de febrer. El motiu és que les restriccions sanitàries han endarrerit els assajos, i també s'hi afegeix el fet que, ara mateix, coincidiria amb les eleccions al Parlament de Catalunya.

L'obra d'enguany serà Cal Primmirat, una masia o un disbarat, de Xènia Sellarés, primera dona que escriu la Febrada, i dirigida per Jaume Costa. Si bé el passat 13 d'octubre es va presentar l'obra amb les persones interessades en poder-hi actuar, no van poder començar els assajos fins el 26 de novembre degut a les restriccions. Els organitzadors treballen per estrenar la Febrada pel cap de setmana del 13 de març. Aquesta nova data d'estrena estarà condicionada a l'evolució de les limitacions de contacte social i es durà a terme sempre i quan s'hagi pogut garantir els assajos dels actors i les actrius.